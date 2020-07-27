27 июля 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать

27 июля – 208-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 157 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 14 июля Юлианского календаря.

Какой праздник 27 июля 2020

В этот день мир отмечает День пяти случайных встреч и День рождения гамбургера.

В Финляндии - День сони, в США - День перемирия ветеранов Корейской войны, День шотландского виски, День прогулки с домашними растениями, День крем-брюле, День ходьбы на ходулях, День благодарности волынке, во Вьетнаме - День памяти жертв, на Острове Саба - Карнавальный понедельник, в Пуэрто-Рико - День Хосе Сельсо Барбосы, на Филиппинах - День Церкви Христа.

Памятные даты 27 июля, годовщины и события

Читайте такжеКалендарь свадеб на август 2020: как выбрать идеальную дату27 июля 1900 года американский гастроном Луи Лессинг в Нью-Хейвене впервые продал гамбургер, «короля» мирового фаст-фуда - бифштекс между двумя круглыми булочками, с соусом и листиком салата. Популярность гамбургеров стартовала в 1904 году на Всемирной выставке в Сент-Луисе. Однако еще в течение 30 лет американцы продолжали отдавать предпочтение хот-догам, жареным цыплятам и итальянской пицце. В начале 1930-х настал звездный час бургеров, когда канзасец Уолтер Андерсон основал первую сеть закусочных White Castle Hamburger, в меню которых входили гамбургеры как основное блюдо. Окончательному успеху этого фаст-фуда способствовала сеть кафе Wimpy Grills, которая наделила гамбургеры двумя главными преимуществами, ставшими золотым правилом предприятий быстрого питания: гамбургеры начали продавать по очень низким ценам, а также была применена технология поточного приготовления, что позволяло затрачивать на обслуживание посетителя несколько минут. История самого успешного бизнеса на гамбургерах началась в 1948 году, когда в калифорнийском городе Сан-Бернардино встретились братья Макдональд и Рей Крок, изобретатель машины для смешивания молочных коктейлей. В результате был создан McDonald's, сеть которого начала расти бешеными темпами благодаря введенной руководством компании системе франчайзинга.

В 1965 году американский президент Линдон Бейнс Джонсон подписал закон, требующий от изготовителей сигарет печатать на всех пачках предупреждение о вреде курения для здоровья.

В 2002 году произошла трагедия во Львове, самая крупная в истории мировых авиашоу. В результате падения самолета Су-27 в толпу зрителей на Скниловском аэродроме погибли 77 человек, среди них - 28 детей. Пострадали около 250 человек. 6 сентября 2002 года были опубликованы результаты расследования комиссии Министерства обороны Украины. В качестве основной причины трагедии было названо «отклонение экипажа от полетного задания и ошибка в пилотировании Су-27». Никто из обвиняемых своей вины в трагедии не признал. В 2008 году апелляционный суд вынес оправдательный приговор четырем бывшим генералам ВС Украины. Все обвиняемые были признаны невиновными.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 27 июля чтит память апостола Акилы. Другие названия праздника: «Дозоры», «Кочанник». Дело в том, что с 27 июля начинали свертываться кочаны капусты. Также считалось, что это день Стефана Чудотворца. 27 июля можно смело отправляться в дальнюю поездку – она будет удачной.

Что сегодня нельзя делать

При грозе не выходите из дома – может ударить молния. А если в поле встретите животных, детей или птиц, остерегайтесь. Считается, что это может быть нечисть, которая специально превращается в других существ, чтобы напакостить.

Приметы на 27 июля

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- листья начинают краснеть на деревьях - будет хороший урожай грибов;

- ярко-красное солнце на закате - ожидаются осадки;

- сухой день – осень будет теплой;

- дождит - еще семь дней будут ливни.

27 июля именины

Именины у Степана, Онисима, Петра, Николая и Ивана.

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