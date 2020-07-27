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27 июля 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать

04:28, 27 июля 2020
Праздники
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В этот день мир отмечает День рождения гамбургера / zen.yandex.ru

Какой праздник 27 июля 2020

В Финляндии - День сони, в США - День перемирия ветеранов Корейской войны, День шотландского виски, День прогулки с домашними растениями, День крем-брюле, День ходьбы на ходулях, День благодарности волынке, во Вьетнаме - День памяти жертв, на Острове Саба - Карнавальный понедельник, в Пуэрто-Рико - День Хосе Сельсо Барбосы, на Филиппинах - День Церкви Христа.

Памятные даты 27 июля, годовщины и события

Читайте такжеКалендарь свадеб на август 2020: как выбрать идеальную дату27 июля 1900 года американский гастроном Луи Лессинг в Нью-Хейвене впервые продал гамбургер, «короля» мирового фаст-фуда - бифштекс между двумя круглыми булочками, с соусом и листиком салата. Популярность гамбургеров стартовала в 1904 году на Всемирной выставке в Сент-Луисе. Однако еще в течение 30 лет американцы продолжали отдавать предпочтение хот-догам, жареным цыплятам и итальянской пицце. В начале 1930-х настал звездный час бургеров, когда канзасец Уолтер Андерсон основал первую сеть закусочных White Castle Hamburger, в меню которых входили гамбургеры как основное блюдо. Окончательному успеху этого фаст-фуда способствовала сеть кафе Wimpy Grills, которая наделила гамбургеры двумя главными преимуществами, ставшими золотым правилом предприятий быстрого питания: гамбургеры начали продавать по очень низким ценам, а также была применена технология поточного приготовления, что позволяло затрачивать на обслуживание посетителя несколько минут. История самого успешного бизнеса на гамбургерах началась в 1948 году, когда в калифорнийском городе Сан-Бернардино встретились братья Макдональд и Рей Крок, изобретатель машины для смешивания молочных коктейлей. В результате был создан McDonald's, сеть которого начала расти бешеными темпами благодаря введенной руководством компании системе франчайзинга. 

В 1965 году американский президент Линдон Бейнс Джонсон подписал закон, требующий от изготовителей сигарет печатать на всех пачках предупреждение о вреде курения для здоровья. 

В 2002 году произошла трагедия во Львове, самая крупная в истории мировых авиашоу. В результате падения самолета Су-27 в толпу зрителей на Скниловском аэродроме погибли 77 человек, среди них - 28 детей. Пострадали около 250 человек. 6 сентября 2002 года были опубликованы результаты расследования комиссии Министерства обороны Украины. В качестве основной причины трагедии было названо «отклонение экипажа от полетного задания и ошибка в пилотировании Су-27». Никто из обвиняемых своей вины в трагедии не признал. В 2008 году апелляционный суд вынес оправдательный приговор четырем бывшим генералам ВС Украины. Все обвиняемые были признаны невиновными.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 27 июля чтит память апостола Акилы / ua.depositphotos.com

Православная церковь 27 июля чтит память апостола Акилы. Другие названия праздника: «Дозоры», «Кочанник». Дело в том, что с 27 июля начинали свертываться кочаны капусты. Также считалось, что это день Стефана Чудотворца. 27 июля можно смело отправляться в дальнюю поездку – она будет удачной.  

Что сегодня нельзя делать

При грозе не выходите из дома – может ударить молния. А если в поле встретите животных, детей или птиц, остерегайтесь. Считается, что это может быть нечисть, которая специально превращается в других существ, чтобы напакостить.

Приметы на 27 июля    

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- листья начинают краснеть на деревьях - будет хороший урожай грибов;

- ярко-красное солнце на закате - ожидаются осадки; 

- сухой день – осень будет теплой; 

- дождит - еще семь дней будут ливни. 

27 июля именины 

Именины у Степана, Онисима, Петра, Николая и Ивана.

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Теги: #праздник#календарь