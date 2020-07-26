26 июля 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать

26 июля – 207-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 158 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 13 июля Юлианского календаря.

Какой праздник 26 июля 2020

В этот день мир отмечает День парашютиста, День эсперанто и Международный день сохранения мангровых экосистем.

Читайте такжеКалендарь свадеб на август 2020: как выбрать идеальную датуВ Украине - День работников торговли, в США - День ФБР, День дяди и тети, День всего или ничего, День хрустящего рогалика, День родителей, День кофейного милк-шейка, в Доминикане - День отца, в Китае - Чествование Небес «Тянь-куан цзе», в Австралии - День дерева, в Ирландии - Восхождение на Святую Гору, в Перу - День коктейля «Писко сауэр», на Кубе - День национального восстания, на Мальдивах - День независимости, в Индии - День победы в Каргильской войне, в Барбадосе - День национального значения, в Либерии - День независимости.

Памятные даты 26 июля, годовщины и события

В этот день в 1887 году окулист Людвиг Заменгоф опубликовал учебник по эсперанто - так называемую «Первую книгу». До конца 1887 года он был опубликован на польском, немецком и французском языках. Несмотря на то, что в настоящее время ни одно государство официально не утвердило эсперанто, в 1921 году он был рекомендован Французской академией наук, в 1954 - ЮНЕСКО. В 1985 году ЮНЕСКО предложила ввести обучение эсперанто в школах и использовать этот язык в международном сотрудничестве. Кроме Дня эсперанто в мире отмечается День Заменгофа. Он празднуется 15 декабря, в день рождения ученого.

В 1908 году в США было создано Федеральное бюро расследований. ФБР входит в систему Министерства юстиции США и подчинено Генеральному прокурору. Его официальный девиз – «верность, смелость, честность». В 1983 году президент США Рональд Рейган учредил «День ФБР» - профессиональный праздник сотрудников спецполиции.

Читайте такжеВыходные на День Независимости Украины: сколько будем отдыхатьВ 1908 году в этот день в Париже финишировали первые кругосветные автомобильные гонки, старт которым был дан 12 февраля в Нью-Йорке. Первым к финишу пришел немецкий автомобиль «Protos» компании Siemens-Schuckertwerke GmbH, которым управлял лейтенант Кеппен, но победителем был признан американец Джордж Шустер на автомобиле конструктора Томаса. История этих гонок послужила основой сценария популярной кинокомедии «Большие гонки».

В 1959 году подполковник Корпуса морской пехоты США Уильям Ранкин, выполняя в небе Северной Каролины тренировочный полет на высоте 14,3 тысячи метров, катапультируется из своего палубного реактивного истребителя «Крусейдер» и попадет в сильнейшую грозу, в результате чего его спуск вместо ожидавшихся 11 минут растянулся на 40. Этот прыжок стал самым продолжительным официально зарегистрированным прыжком с парашютом.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 26 июля чтит память архангела Гавриила. Он почитается христианами, как тот, кто открывает людям Божественные знания и приносит добрые вести. Другие названия праздника: «Гаврила», «Гавриил», «Степан Савваит».

Что сегодня нельзя делать

Ходите осторожнее, если три раза споткнетесь, когда будете переступать порог, то лучше из дому не выходить. Также нельзя тяжело физически работать.

Приметы на 26 июля

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- тепло и солнечно - осень будет затяжной, холода придут нескоро;

- дождливый день - зима будет морозной и снежной;

- грачи в стаи собираются - скоро наступит осенняя погода.

26 июля именины

Именины у Гавриила, Степана, Маркиана и Антона.

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