26 февраля - 57-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 308 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 13 февраля Юлианского календаря.

Какой праздник 26 февраля 2021

В этот день в мире отмечаются Международный день неторопливости, Всемирный день фисташек, Международный день борьбы с издевательствами.

Читайте такжеПраздники и выходные в Украине 2021: календарь на весь годВ США - День без соломинки, День рассказывания сказок, День термоса, День личного шеф-повара, в Китае - Праздник фонарей «Юаньсяо», в Израиле - Карнавальный праздник «Пурим», в Тайване - День туризма, в Азербайджане - День памяти жертв Ходжалы, в Таиланде - День кооперативов, Праздник «Макха Буча» (он также отмечается в Камбодже и Лаосе), в Кувейте - День освобождения, в Шри-Ланке - День полнолуния «Навам Поя», в Норвегии - Фестиваль ледовой музыки.

Памятные даты 26 февраля, годовщины и события

В 1852 году в этот день британский фрегат «Биркенхед» затонул близ мыса Доброй Надежды, погибли 454 человека.

В 1878 году французский филолог Эмиль Литтре придумал термин «микроб». Это он сделал по просьбе ученого Шарля Эммануэля Седийо дать подходящее название микроорганизмам.

В 1917 году в нью-йоркской студии фирмы «Victor» была записана первая джазовая грампластинка.

В 1919 году в США, в штате Аризона, был основан Гранд-Каньон – первый национальный парк.

В 1930 году в Нью-Йорке был убит один из боссов американской мафии Том Рейн. Так началась крупнейшая в истории США война мафиозных кланов.

В 1935 году изобретатель, шотландский физик Роберт Уотсон-Уотт провел первые испытания устройства «радар».

26 февраля 1936 года в немецком Штутгарте вышел первый «народный» автомобиль «Фольксваген». История следующая: автоконструктор, промышленник Фердинанд Порше, организовав в марте 1931 года «Конструкторское бюро Порше», занялся разработкой двигателей для автомобилей, самолетов, кораблей. Мечтой Порше было создать автомобиль, который по цене был бы доступным самым широким слоям населения. Нацисты, пришедшие к власти, сделали заказ, который дал возможность Порше осуществить свою мечту. В 1937 году «Фольксваген» был запущен в производство серийно. Для массового выпуска решено было построить крупнейший в Германии автозавод. Его строительство было начато в 1938 году в Вольфсбурге. В первозданном виде завод просуществовал до 1944 года. Во время войны он был почти полностью разрушен американской авиацией. Восстановление завода в послевоенные годы взяло на себя английское правительство, передавшее в 1945 году компании «Фольксваген» заказ на производство 20000 автомобилей. Через 27 лет после окончания Второй мировой войны, «Фольксваген» стал самым продаваемым автомобилем. Фердинанд Порше как гордый отец своего изобретения прошел с автомобилем путь от первых чертежей до мировой популярности. В 1955 году состоялась торжественная церемония по поводу выпуска миллионного «Фольксвагена».

В 1954 году в США появилась первая фотонаборная типографская машина.

В 1955 году летчик-испытатель фирмы «Норт Америкен» Джордж Смит совершил первое в истории авиации успешное катапультирование на сверхзвуковой скорости.

В 1995 году потерпел финансовый крах один из старейших английских банков - «Бэрингс», основанный в 1762 году Фрэнсисом Бэрингом. Клиентами банка являлись члены королевской семьи и сама королева Елизавета II.

В 2004 году парламент Европейского Союза принял декларацию, в которой официально признал сталинскую депортацию чеченского народа 23 февраля 1944 года актом геноцида.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 26 февраля чтит память Мартиниана Кесарийского. В народе ему молятся, чтобы он освободил от соблазнов и помог сохранить семью. В народе день назвали Мартинианов, или «Светлый день».

Что сегодня нельзя делать

Не рекомендуется заниматься финансовыми делами, брать в долг и совершать крупные покупки. В доме желательно провести генеральную уборку. Нельзя вышивать, вязать и шить, в целом заниматься всем тем, что связано с нитками.

Приметы на 26 февраля

Читайте такжеПрощеное воскресенье 2021 - когда и как отмечают в УкраинеИздавна существуют погодные приметы на этот день:

- какая погода в этот день, такой будет весна;

- снег не тает – весна будет холодной;

- мороз - лето будет жарким.

26 февраля именины

Именины у Зои, Фотинии, Светланы, Симеона, Стефана, Веры, Анны, Ивана, Михаила, Василия, Павла, Евгения и Владимира.

Вас также может заинтересовать:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Нана Черная