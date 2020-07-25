25 июля 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать

25 июля – 206-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 159 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 12 июля Юлианского календаря.

Какой праздник 25 июля 2020

В этот день мир отмечает День вне времени, День поиска новых вкусов и запахов, День кулинаров, День святого Христофора - покровителя автомобилистов и дорожной полиции.

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Памятные даты 25 июля, годовщины и события

В этот день в 1814 году состоялось первое в мире испытание паровоза. Его провел английский инженер-механик и изобретатель Джордж Стефенсон, который благодаря своему изобретению приобрел всемирную известность. С этого дня начало зарождаться паровозостроение, которое впоследствии оказало огромное влияние и на развитие железнодорожной инфраструктуры, и на промышленность, причем, на всех континентах. Именно Стефенсон предложил применять железные рельсы вместо чугунных, а «подушки» под ними делать деревянными, которые затем преобразовались в шпалы. Выбранная им ширина колеи рельсового пути, равная 1435 мм, так называемая «Стефенсоновская» или «нормальная колея», стала самой распространенной в Западной Европе и до сих пор является стандартом на железных дорогах многих стран мира.

25 июля 1965 года на фолк-фестивале в Ньюпорте Боб Дилан (Роберт Циммерман - американский автор-исполнитель, художник, писатель и киноактер, одна из самых влиятельных фигур в поп-музыке на протяжении последних пятидесяти лет) впервые вышел на сцену с электрогитарой. Поклонники музыканта не поняли его творческих изысканий, освистали и согнали со сцены.

В 1978 году в английском Олдеме родился первый ребенок, зачатый в результате искусственного оплодотворения.

В 1984 году впервые женщина-космонавт вышла в открытый космос. Ею стала Светлана Савицкая. Она это сделала с борта орбитальной космической станции «Салют-7». Савицкая - вторая в мире женщина-космонавт после Валентины Терешковой.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 25 июля чтит память святых мучеников Прокла и Илария. Другие названия праздника: «Прокл», «Прокл - великие росы», «Великие росы». В этот день обычно выпадает большая роса. Нужно не полениться и встать на рассвете и умыться росой, которая обеспечит вам чистую и здоровую кожу на долгий период.

Что сегодня нельзя делать

Нельзя сидеть дома и бездельничать - это считается большим грехом в этот день. А также нежелательно есть сладкое.

Приметы на 25 июля

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- нет росы - жди непогоду;

- большая роса - год будет счастливым.

25 июля именины

Именины у Михаила, Прокла, Феодора, Арсения, Вероники, Симона, Марии, Ивана и Гавриила.

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