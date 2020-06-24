24 июня 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать

24 июня – 175-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 190 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 11 июня Юлианского календаря.

Какой праздник 24 июня 2020

В этот день мир отмечает Международный день феи.

В Перу празднуют День солнца, в США - День «Проплыть круг», День оживания музеев, День пралине, в Конго - День рыбы, в Шотландии - День независимости, в Канаде - День Квебека, в Азербайджане - День работников машиностроительной промышленности, в Эстонии - Яанов день, в Эквадоре - Праздник Сан-Хуан Баутиста, в Бразилии - День кабокло, в Шотландии - День битвы при Бэннокберне.

Памятные даты 24 июня, годовщины и события

В 1717 году 24 июня (в день Святого Иоанна) представители английских масонских лож собрались в пивной «Гусь и вертел» и учредили Великую ложу Англии - объединение всех имевшихся лож. Таким образом масонство оформилось как организованное движение.

Читайте такжеПышные пирожки с картошкой: как приготовить аппетитное блюдоВ 1793 году французский Конвент принял первую демократическую конституцию, хотя она так и не была приведена в действие. Между тем, Франция была провозглашена республикой.

В 1894 году на конгрессе в Париже, созванном по инициативе барона Пьера де Кубертена, были приняты решения об образовании Международного олимпийского комитета и проведении раз в четыре года Олимпийских игр.

В 1901 году в Париже открылась первая выставка тогда еще малоизвестного 19-летнего художника из Барселоны Пабло Руиса Пикассо.

В 1916 году впервые сумма гонорара звезды Голливуда составила семизначное число. Мэри Пикфорд подписала контракт со студией «Paramount Pictures» на сумму 1 миллион 40 тысяч долларов.

В 1930 году впервые был использован радар для обнаружения самолетов. Это произошло в Анакостии, округ Колумбия.

В 1934 году столица Украины была перенесена из Харькова в Киев.

В 1940 году впервые телекамеры были использованы для освещения политического события - съезда республиканцев, выбиравших своего кандидата на президентские выборы в США.

В 1982 году произошел инцидент с Boeing 747: после прохождения через облако вулканического пепла у самолета отказали двигатели. На высоте 3 тысячи метров их удалось запустить, и лайнер благополучно долетел до аэропорта Халим в Джакарте.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 24 июня чтит память апостолов Варфоломея и Варнавы. По поверьям, на Варнаву со всех концов собиралась нечисть – бесы, ведьмы, черти, вурдалаки, русалки.

Что сегодня нельзя делать

Траву в этот день не косили и не рвали, считалось, что так можно прихватить злых духов, а с ними и все несчастья. Не собирали и лекарственные травы, так как они в этот день считались ядовитыми.

Приметы на 24 июня

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- день солнечный - к богатому урожаю;

- утром туман – к ненастью.

24 июня именины

Именины у Ефрема, Варфоломея, Варнавы и Марии.

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