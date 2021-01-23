23 января – 23-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 342 дня. В XX и XXI веках этот день соответствует 10 января Юлианского календаря.

Какой праздник 23 января 2021

В этот день в мире отмечаются Всемирный день ручного письма (День почерка), День зеленого света, Праздник слухов.

В США - День пирога, День измерения своей стопы, День пирога с ревенем, День снегоуборщиков, играющих в хоккей с почтовыми ящиками, в Тайване - Всемирный день свободы, в Индии - День Субхас Чандра Бос.

Памятные даты 23 января, годовщины и события

Читайте такжеЗимние праздники 2021: полный календарь на январь и февраль23 января 1556 года в Китае произошло одно из самых разрушительных и крупнейших по числу жертв землетрясений в мире. Погибли 830 тысяч человек. Землетрясение затронуло провинции Шэньси, Шаньси, Хэнань, Ганьсу, Хэбэй, Шаньдун, Хубэй, Хунань, Цзянсу и Аньхой. Эпицентр находился в долине реки Вэйхэ в провинции Шэньси. Геологической особенностью данной местности является проходящий по ее территории разлом тектонических плит, выраженный горной системой Циньлин. Движение разлома стало причиной множества землетрясений. Тектонический сдвиг привел к обвалу стен узких долин, зажатых между возвышенностями. В считанные минуты заживо погребенными оказались сотни сел со всеми обитателями. Разрушения затронули территории, находящиеся от эпицентра на 500 километров. Огромное число жертв обусловлено тем, что стихийное бедствие произошло рано утром, люди находились в своих жилищах – лесных пещерах. А возникшие в результате землетрясения селевые потоки довершили дело. Этот трагический рекорд, к счастью, пока не побит. И во многом благодаря тому, что современная наука в некоторых случаях умеет предсказывать землетрясения. По некоторым данным, первый прибор для предсказания землетрясений был придуман в Сиане в 132 году.

В 1849 году в Женеве, штат Нью-Йорк, впервые в истории США женщине вручили диплом врача. Его обладательницей стала Элизабет Блэкуэлл, урожденная англичанка. Она в десятилетнем возрасте покинула с семьей объединенное королевство. Ее карьера начиналась в Нью-Йорке с интерната для девочек, который 17-летняя Элизабет и ее сестры организовали как семейный бизнес после смерти отца. Блэквелл долгое время изучала медицину частным порядком. Позже попыталась поступить в ВУЗ. Медицинские школы США отвергли ее заявление, учебные заведения Нью-Йорка и Пенсильвании в 40-е годы 19-го столетия девушек не принимали. Исключением стал колледж города Женева недалеко от Нью-Йорка, администрация которого предложила студентам проголосовать, стоит принимать девушку на обучение или нет. Студенты решили, что речь идет лишь о розыгрыше, и проголосовали «за». Элизабет была лучшей на своем курсе и блестяще закончила учебное заведение. Затем, несмотря на множество бюрократических преград, девушка все-таки получила диплом, магистерскую степень и начала практиковать. В 1857 году, преодолев сопротивление властей и общественности, она основала в Нью-Йорке больницу для женщин, а позже и медицинские курсы. В 1869 году доктор Блэквелл вернулась в Англию, где основала Лондонскую медицинскую школу, тоже для женщин.

В 1895 году впервые на берег Антарктиды сошли люди - капитан и пассажир норвежского промыслового судна «Антарктик». Это были Кристенсен и Борхгревинк. Последний и уговорил капитана спустить на воду шлюпку и пристать к берегу. Более того, он собрал там образцы минералов, увидел и описал антарктический лишайник, а в воде заметил медузу. Одним из чудес, которые наблюдали члены экипажа на новом материке, было полярное сияние. Через несколько лет Борхгревинк возвратился в Антарктиду, но уже в роли руководителя большой экспедиции на судне «Южный крест» (1898–1900).

В 1912 году в Гааге была подписана Международная «опиумная» конвенция - первое международное соглашение о контроле наркотических средств.

В 1960 году Жак Пикар и Дон Уолш на батискафе «Триест» опустились на дно Марианской впадины. Стоит отметить, что первые попытки опуститься на морское дно предпринимал еще Александр Македонский, используя для погружения стеклянный сосуд. Водолазный костюм был придуман намного позже. В 1690 году Галлей создал первый аппарат в виде колокола без дна. В него помещался только один водолаз, который получал воздух, идущий по трубам. Из водолазного оборудования больше всего известен металлический шлем А.Зибе. Начиная с 1837 года и по сей день, он работает на глубинах не более 60 метров. Большой вклад в исследование мировых глубин внес Жак-Ив Кусто. Совместно с Э.Ганьяном он разработал акваланг, при погружении с которым водолаз получил свободу движений и больше возможностей для проведения наблюдений. Рекорд глубинного погружения в батискафе «Триест» поставили 23 января 1960 года ученый Ж.Пикар и лейтенант Д.Уолш, спустившиеся на дно Марианской впадины. Они достигли «нижайшей» точки Мирового океана, так называемой «Бездны Челленджера». Приборы зафиксировали рекордную глубину - 11 521 метр. Впоследствии цифра была скорректирована — 10 918 метров. Спуск «Триеста» продолжался 4 часа 48 минут, подъем – 3 часа 15 минут. На дне смельчаки пробыли около 20 минут, съев там по шоколадке, чтобы подкрепиться.

В 1964 году в Медицинском центре университета штата Миссисипи двенадцать врачей под руководством доктора Джеймса Харди трансплантировали сердце шимпанзе 64-летнему пациенту. После операции он прожил около месяца, так и не придя в сознание.

В 2002 году, сыграв вничью с украинским гроссмейстером Василием Иванчуком в финальном матче за звание чемпиона мира по версии ФИДЕ, 18-летний также украинец Руслан Пономарев из Краматорска досрочно стал чемпионом.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 23 января чтит память Григория Нисского. В народе день назвали Григорий Летоуказатель – по дню можно узнать погоду на лето.

Что сегодня нельзя делать

Нельзя выносить мусор и ненужные вещи – лишитесь семейного счастья и удачи. Не стоит капризничать, ныть - в вашей жизни будет еще больше неприятностей. Нельзя сквернословить – будут финансовые проблемы. Если вы оказались в гостях, то не мойте посуду – не сможете устроить личную жизнь.

Приметы на 23 января

Читайте такжеПраздники и выходные в Украине 2021: календарь на весь годИздавна существуют погодные приметы на этот день:

- ясно и идет сухой снег - лето будет жарким;

- выпало много снега - урожай пшеницы будет хорошим;

- капель - лето будет теплым;

- иней на деревьях – лето будет холодным.

23 января именины

Именины у Анатолия, Макария, Павла, Григория, Петра и Пахомия.

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Автор: Нана Черная