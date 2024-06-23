Народный праздник 23 июня известен под названиями Аграфена Купальница, ночь на Ивана Купала, канун Ивана Купала.

Православная церковь Украины 23 июня по новому стилю чтит мученицу Агрипинну Римскую. В народе эта дата известна как Аграфена Купальница. Согласно народным верованиям, в праздник сегодня украинцы начинали купаться в реках и озерах.

По новому церковному календарю 24 июня отмечается Ивана Купала. А народный праздник 23 июня служит для приготовления к купальской ночи. Девушки собирали цветы и травы для плетения купальского венка. В каждом селе молодежь украшала купальское дерево и сооружала большую кучу хвороста, где будет купальский костер.

Также в эту дату варили обетную кашу из ячменя, заправленную маслом. Зерно девушки измельчали в ступке вручную и пели песни. Блюдом угощали нищих, а вечером подавали для семьи. Другими обрядовыми блюдами в этот народный праздник были были вареники с творогом, яичница с салом, квас и кисель.

Видео дня

Вечером 23 июня начиналось празднование Купалы. Ночь на Ивана Купала отмечалась даже пышнее, чем сам купальский день. Девушки пускали венки по воде и гадали на суженых, а юноши окунались в реку и искали цветок папоротника. Влюбленные пары прыгали через костер, чтобы проверить силу любви. Молодежь целую ночь не спала, веселилась и пела песни.

В праздник 23 июня, согласно приметам, нужно умыться водой из водоема или колодца, а также сходить в баню. Водные процедуры сегодня особенно полезны для здоровья. Также день удачен для сбора целебных трав.

23 июня - знак Зодиака

Рожденные сегодня люди по знаку Зодиака - Раки. Именинники этого дня по характеру эмоциональные, ранимые, отзывчивые. Быстро "заражаются" эмоциями других людей и искренне сочувствуют чужому горю. Тяжело переживают неудачи и надолго запоминают обиды. Они больше слушают, чем говорят. Любят природу и животных.

Что нельзя делать 23 июня

Под запретом переедание и злоупотребление алкоголем.

Не стоит целый день сидеть дома. Хотя бы ненадолго выйдите на улицу сегодня.

Остатки еды сегодня не выбрасывайте, а отдайте животным.

Не стоит сегодня ругаться, выяснять отношения, упрекать и оскорблять близких, вспоминать старые обиды, иначе отношения испортятся.

Приметы погоды 23 июня

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Среди ясного дня закрылись водяные лилии - скоро пойдет дождь.

Если на улице не видно пауков и нет паутины между деревьями, то скоро погода изменится.

Если пошла гроза, то до конца июня часто будут грозы.

С липы опадают цветки - к ранней осени.

Сильная жара и засуха сегодня предвещают неурожай зерна.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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