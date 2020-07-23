23 июля 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать

23 июля – 204-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 161 день. В XX и XXI веках этот день соответствует 10 июля Юлианского календаря.

Какой праздник 23 июля 2020

В этот день мир отмечает Всемирный день китов и дельфинов и Международный день бла-бла-бла.

В США - День стажера, День хот-дога с соусом чили, День ванильного мороженого, День великолепной бабушки, в Индонезии - День детей, в Омане - День возрождения, в Египте - Годовщина революции, в Папуа-Новой Гвинее - День поминовения.

Памятные даты 23 июля, годовщины и события

23 июля 1903 года была создана компания Ford Motor Company, основанная Генри Фордом после получения на ее развитие 28 тысяч долларов от пяти инвесторов. Эта корпорация получила известность как первая в мире, применившая классический автосборочный конвейер. Спустя месяц после образования она выпустила в продажу свой первый автомобиль, в его рекламе говорилось: «наиболее совершенная машина на рынке, которую в состоянии водить даже 15-летний мальчик». Авто купил доктор Пфеннинг из Чикаго. А в течение первого года существования компания произвела 1700 авто, побив все рекорды.

Читайте такжеКалендарь свадеб на август 2020: как выбрать идеальную датуВ этот день в 2000 году был открыт спутник крупнейшей планеты Солнечной системы - Юпитера. Это самый маленький по размерам спутник из всех известных, его диаметр составляет 4,8 км. Его «заметили» астрономы университета Аризоны, их открытие подтверждено обсерваторией Массачусетса.

В 2002 году ученые получили подтверждение одной из самых загадочных легенд - о существовании морских чудовищ. На острове Тасмания на берег выбросило гигантского кальмара. Он весил четверть тонны, а длина его щупальцев превышала 15 метров.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 23 июля чтит память Антония Печерского, которого называют Громовержцем. Прежде всего Антоний известен тем, что основал Киево-Печерскую лавру. У Антония был дар чудотворения, он исцелял больных и мог предсказывать будущее. Его мощи так и не найдены.

Что сегодня нельзя делать

Не стоит подметать в доме и убирать на подворье. Также ходите к водоемам.

Приметы на 23 июля

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- лягушки по берегу прыгают – быть хорошей погоде;

- гремит гром - рыба будет хорошо ловиться.

23 июля именины

Именины у Антония, Александра, Данила, Леонтия и Петра.

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