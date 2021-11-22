Этот день в народе прозвали "Матрёна" или "Матрёны зимние".

Сегодня православные верующие отмечают церковный праздник 22 ноября - день памяти Матроны Цареградской и день рождения Матроны Московской. Славяне издавна считали, что с этого момента зима вступает в свои права, а на улице начинает холодать.

Ранее мы рассказывали, кто отмечает именины 22 ноября.

Что можно делать 22 ноября

В этот день славяне раздавали милостыню и всячески помогали нищим. Также нужно было отдавать свои вещи нуждающимся. Накануне хозяйки перебирали свою одежду и наводили порядок дома. Главное - перед тем, как относить свое имущество бедным, нужно его постирать и погладить.

Что нельзя делать 22 ноября

Сегодня верующие не нарушают следующие запреты:

Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом, иначе рискуете потерять удачу.

Запрещено ссориться и обижаться, суеверные люди верили, что у тех, кто выясняет отношения, будут проблемы с зубами.

Нежелательно стричься или краситься в этот день - прическа будет неудачной.

Народные приметы 22 ноября

В день Матроны Цареградской и Матроны Московской люди обращали внимание на природу:

утром иней - будущий год окажется богатым на урожай овса;

снегопад 22 ноября - май будет холодным и ненастным;

гуси вышли на лед - скоро потеплеет;

густой туман - к оттепели.

Согласно народным поверьям, сон, приснившийся в ночь на 22 ноября, скоро сбудется.

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Автор: Кристина Кащавцева