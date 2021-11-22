Сегодня православные верующие отмечают церковный праздник 22 ноября - день памяти Матроны Цареградской и день рождения Матроны Московской. Славяне издавна считали, что с этого момента зима вступает в свои права, а на улице начинает холодать.
Ранее мы рассказывали, кто отмечает именины 22 ноября.
Что можно делать 22 ноября
В этот день славяне раздавали милостыню и всячески помогали нищим. Также нужно было отдавать свои вещи нуждающимся. Накануне хозяйки перебирали свою одежду и наводили порядок дома. Главное - перед тем, как относить свое имущество бедным, нужно его постирать и погладить.
Что нельзя делать 22 ноября
Сегодня верующие не нарушают следующие запреты:
- Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом, иначе рискуете потерять удачу.
- Запрещено ссориться и обижаться, суеверные люди верили, что у тех, кто выясняет отношения, будут проблемы с зубами.
- Нежелательно стричься или краситься в этот день - прическа будет неудачной.
Народные приметы 22 ноября
В день Матроны Цареградской и Матроны Московской люди обращали внимание на природу:
- утром иней - будущий год окажется богатым на урожай овса;
- снегопад 22 ноября - май будет холодным и ненастным;
- гуси вышли на лед - скоро потеплеет;
- густой туман - к оттепели.
Согласно народным поверьям, сон, приснившийся в ночь на 22 ноября, скоро сбудется.
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