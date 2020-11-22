Издавна среди православных принято называть детей в соответствии с православным календарем, в котором указаны даты почитания всех святых. Малышу дают имя одного из святых, которых вспоминают в день его рождения. Так у ребенка появится свой Ангел-хранитель и особая связь со своим покровителем.
Тезки святых также отмечают свои именины. Сегодня в церковном календаре отмечаются 16 мужских и 2 женских именин.
Мужские именины 22 ноября
Александр: от древнегреческого имени Александрос: "людской защитник".
Алексей: от древнегреческого имени Алексиос - "защитник".
Антон: форма римского родового имени Antonius, от древнегреческого слова антао - "встречаться", "вступать в бой", "состязаться", или антос - "цветок".
Виктор: от латинского слова victor - "победитель".
Дмитрий: произолшло от древнегреческого имени Деметриос - "посвящённый богине Деметре", "земледелец".
Ефим: от древнегреческого слова эутюмос, то есть "доброжелательный".
Иван, Ян: от древнееврейского имени Йоханан - "Яхве милостив", и от древнеиудейского Иоанн - "помилованный Богом".
Илья: форма древнееврейского имени Элияху - "мой Бог - Яхве".
Иосиф: произошло от древнееврейского имени Йосеф - "Яхве воздаст".
Константин: образовано с латинского слова constans - "стойкий", "постоянный".
Нестор: от древнегреческого слова ностео - "возвращаться", "уходить".
Семен: от древнееврейского имени Шимон - "Бог услышал".
Теодор, Федор: в переводе с латинского - "дар Божий", "посланник Бога".
Тимофей: от греческого имени Тимотеос - "почитающий Бога".
Женские именины 22 ноября
Евстолия: в переводе с древнегреческого - "хорошо одетая", "благодеянная".
Матрена: от латинского слова matrona - "почтенная замужняя женщина".
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