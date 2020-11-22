Сегодня обладатели 16 мужских и 2 женских имен празднуют свои именины.

Издавна среди православных принято называть детей в соответствии с православным календарем, в котором указаны даты почитания всех святых. Малышу дают имя одного из святых, которых вспоминают в день его рождения. Так у ребенка появится свой Ангел-хранитель и особая связь со своим покровителем.

Тезки святых также отмечают свои именины. Сегодня в церковном календаре отмечаются 16 мужских и 2 женских именин.

Мужские именины 22 ноября

Александр: от древнегреческого имени Александрос: "людской защитник".

Алексей: от древнегреческого имени Алексиос - "защитник".

Антон: форма римского родового имени Antonius, от древнегреческого слова антао - "встречаться", "вступать в бой", "состязаться", или антос - "цветок".

Виктор: от латинского слова victor - "победитель".

Дмитрий: произолшло от древнегреческого имени Деметриос - "посвящённый богине Деметре", "земледелец".

Ефим: от древнегреческого слова эутюмос, то есть "доброжелательный".

Иван, Ян: от древнееврейского имени Йоханан - "Яхве милостив", и от древнеиудейского Иоанн - "помилованный Богом".

Илья: форма древнееврейского имени Элияху - "мой Бог - Яхве".

Иосиф: произошло от древнееврейского имени Йосеф - "Яхве воздаст".

Константин: образовано с латинского слова constans - "стойкий", "постоянный".

Нестор: от древнегреческого слова ностео - "возвращаться", "уходить".

Семен: от древнееврейского имени Шимон - "Бог услышал".

Теодор, Федор: в переводе с латинского - "дар Божий", "посланник Бога".

Тимофей: от греческого имени Тимотеос - "почитающий Бога".

Женские именины 22 ноября

Евстолия: в переводе с древнегреческого - "хорошо одетая", "благодеянная".

Матрена: от латинского слова matrona - "почтенная замужняя женщина".

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Автор: Екатерина Пулатова