22 февраля - 53-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 312 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 9 февраля Юлианского календаря.

Какой праздник 22 февраля 2021

В этот день в мире отмечаются Всемирный день размышлений, Международный день поддержки жертв преступлений, Всемирный день борьбы с энцефалитом.

Читайте такжеВыходные в марте: сколько будут отдыхать украинцы в первый месяц весныВ Японии - День кошки, День Такэсимы, в США - День штата Калифорния, День основателей движения скаутов, День прогулки с собакой, День дикой природы, День коктейля «Маргарита», День смирения, День оздоровительного спорта и фитнеса, День Джорджа Вашингтона, День приготовления сладкого картофеля, в Египте - День единства, в Сент-Люсии - День независимости, в Польше - День жертв преступлений, в Кыргызстане - День работника землеустройства, геодезии и картографии, в Британии - День ничего неделания.

Памятные даты 22 февраля, годовщины и события

В 1990 году правительство Англии опубликовало «Хартию жертв преступлений». С тех пор во многих странах мира 22 февраля неофициально отмечают День поддержки жертв преступлений - как памятную дату, призванную обратить внимание на проблемы пострадавших от криминальных действий людей.

В 1630 году английские колонисты впервые попробовали попкорн, которым их угостил индеец по имени Кводекуайн.

В 1632 году Галилео Галилей опубликовал свою важнейшую работу - «Диалог о двух главнейших системах мира - птолемеевой и коперниковой», повлиявшую на развитие дальнейшей европейской науки об астрономии.

В 1819 году в Вашингтоне был подписан Договор Адамса-Ониса, согласно которому Флорида перешла от Испании к США: была продана за 5 млн долларов.

В 1920 году в Калифорнии впервые устроили гонки собак за механическим зайцем.

В 1930 году в английском городке Мэнсфилд прошел первый футбольный матч при электрическом освещении.

В 1935 году самолетам было запрещено пролетать над резиденцией президента США – Белым домом.

В 1946 году Зельман Ваксман открыл антибиотик стрептомицин. Ваксман - американский микробиолог и биохимик. Лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине (1952 год). При вручении Нобелевской премии Арвид Волгрен из Каролинского института приветствовал Ваксмана как одного из «величайших благодетелей человечества».

В 1983 году американец Алекс Червинский построил пирамиду из 390 монет высотой 4 метра - мировой рекорд.

В 2000 году в Украине была отменена смертная казнь.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 22 февраля чтит память преподобных Панкратия Печерского и Никифора Антиохийского. В народе этот день назвали День Панкратия или Никифоров день, также его называли Лаптевым, потому что был обычай сегодня заниматься их плетением.

Что сегодня нельзя делать

Не говорите женщинам комплименты - потеряют красоту, еще нельзя хвалить детей – начнут лениться. Если найдете деньги на дороге - не поднимайте. Вам они пользы не принесут, а вот беду – могут.

Приметы на 22 февраля

Читайте такжеПраздники и выходные в Украине 2021: календарь на весь годИздавна существуют погодные приметы на этот день:

- каким по холоду будет день и следующие шесть - таким по теплу будет март;

- потеплело - скоро будут сильные морозы;

- на деревьях много снега - к потеплению;

- ветки деревьев погнулись под снегом - к хорошему урожаю.

22 февраля именины

Именины у Геннадия, Иннокентия, Ивана, Петра, Василия и Тихона.

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Автор: Нана Черная