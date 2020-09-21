Какой праздник 21 сентября 2020
В этот день мир отмечает Всемирный день благодарности, Международный день мира, День без выбросов, стартует Международная неделя слингоношения, Международный день распространения информации о болезни Альцгеймера.
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В Японии - День почитания пожилых людей, в Армении - День независимости, в Бразилии - День посадки деревьев, в Аргентине - День студента, в США - День мини-гольфа, День печенья с орехом пекан, Международный фестиваль бананов, в Гане - День волонтера, на Мальте - День независимости.
Памятные даты 21 сентября, годовщины и события
В этот день в 1776 году начался Великий пожар в Нью-Йорке.
В 1940 году был открыт Львовский театр оперы и балета.
В 1999 году произошло землетрясение на Тайване, погибли более 2000 человек.
Какой сегодня церковный праздник
Православная церковь 21 сентября празднует один из великих христианских праздников в году – Рождество Пресвятой Богородицы. Другие названия праздника: «Рождество Богородицы», «Осенние оспожинки», «Вторые Осенины», «Малая Пречистая» (Большая Пречистая празднуется в день Успения Богородицы), «Вторая Пречистая», «Праздник урожая».
Что сегодня нельзя делать
В этот день соблюдают пост, поэтому нельзя есть мясо и пить алкоголь. Не ссорьтесь с близкими и не конфликтуйте. Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом. После еды весь хлеб, который остался, отдают домашним животным, или птицам.
Приметы на 21 сентября
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Издавна существуют погодные приметы на этот день:
- тепло – осень будет долгой и сухой;
- ночное небо звездное – к холодам;
- туман утром – к переменчивой погоде;
- птицы низко летают – к похолоданию, высоко – к потеплению;
- дождь – такой будет погода еще сорок дней.
21 сентября именины
Именины у Егора, Марии, Ивана, Георгия и Яна.
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