21 сентября - 264-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 101 день. В XX и XXI веках этот день соответствует 8 сентября Юлианского календаря.

Какой праздник 21 сентября 2020

В этот день мир отмечает Всемирный день благодарности, Международный день мира, День без выбросов, стартует Международная неделя слингоношения, Международный день распространения информации о болезни Альцгеймера.

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В Японии - День почитания пожилых людей, в Армении - День независимости, в Бразилии - День посадки деревьев, в Аргентине - День студента, в США - День мини-гольфа, День печенья с орехом пекан, Международный фестиваль бананов, в Гане - День волонтера, на Мальте - День независимости.

Памятные даты 21 сентября, годовщины и события

В этот день в 1776 году начался Великий пожар в Нью-Йорке.

В 1940 году был открыт Львовский театр оперы и балета.

В 1999 году произошло землетрясение на Тайване, погибли более 2000 человек.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 21 сентября празднует один из великих христианских праздников в году – Рождество Пресвятой Богородицы. Другие названия праздника: «Рождество Богородицы», «Осенние оспожинки», «Вторые Осенины», «Малая Пречистая» (Большая Пречистая празднуется в день Успения Богородицы), «Вторая Пречистая», «Праздник урожая».

Что сегодня нельзя делать

В этот день соблюдают пост, поэтому нельзя есть мясо и пить алкоголь. Не ссорьтесь с близкими и не конфликтуйте. Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом. После еды весь хлеб, который остался, отдают домашним животным, или птицам.

Приметы на 21 сентября

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Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- тепло – осень будет долгой и сухой;

- ночное небо звездное – к холодам;

- туман утром – к переменчивой погоде;

- птицы низко летают – к похолоданию, высоко – к потеплению;

- дождь – такой будет погода еще сорок дней.

21 сентября именины

Именины у Егора, Марии, Ивана, Георгия и Яна.

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Автор: Нана Черная