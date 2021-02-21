Какой праздник 21 февраля 2021
В этот день в мире отмечаются Международный день родного языка, Всемирный день экскурсовода, День наблюдения за полетом бумеранга, День однозначности.
Читайте такжеДень родного языка 2021: история возникновения, когда и как празднуют в УкраинеВ Исландии - День женщин, в США - День «липких булочек», День без зерна, День чтения поздравительных открыток, в ЮАР - День вооруженных сил, в Норвегии - День рождения короля, в Зимбабве - День молодежи, в Греции - Масленица «Апокриес», в Бутане - День короля, во Франции - День памяти иностранных участников Французского Сопротивления, в Беларуси - День работников землеустроительной и картографо-геодезической службы, в Бангладеш - День движения за государственный статус бенгальского языка, в Вануату - День памяти Уолтера Лини.
Памятные даты 21 февраля, годовщины и события
В 1804 году англичанин Ричард Тревитик впервые публично продемонстрировал самодвижущуюся паровую повозку на рельсах - прототип будущего паровоза.
В 1811 году британский химик Гемфри Дэви сообщил ученому сообществу о свойствах открытого им газа - хлора.
В 1842 году американец Джон Гринау запатентовал швейную машинку.
В 1858 году в Бостоне Эдвин Холмс установил первую в мире электрическую систему защиты от взлома.
В 1878 году в Нью-Хейвене была выпущена первая в мире телефонная книга, включавшая 50 имен.
В 1885 году после 36 лет строительства в столице США торжественно был открыт памятник первому президенту страны, «отцу государства» Джорджу Вашингтону.
В 1907 году произошло одно из крупнейших кораблекрушений XX века: во время шторма потерпел крушение пароход «Берлин», погибли 129 человек.
В 1947 году в США появилась фотокамера «Полароид».
В 1953 году ученые Джеймс Уотсон и Френсис Крик представили структурную модель ДНК - двойную спираль.
Какой сегодня церковный праздник
Православная церковь 21 февраля чтит память святого Захария Серповидца. Он был пророком. А еще день часто называли Днем Захария.
Что сегодня нельзя делать
Не назначайте на этот день операцию, даже пломбирование зуба - хорошего результата ждать не стоит. Не завидуйте и не смотрите подолгу в зеркало - можете навлечь беду. Еще не планируйте важные дела, особенно если они связаны с деньгами.
Приметы на 21 февраля
Читайте такжеПраздники и выходные в Украине 2021: календарь на весь годИздавна существуют погодные приметы на этот день:
- ночью гром - весна и лето будут ветряными;
- стужа – к скорой весне;
- на деревьях много инея - год будет медовым.
21 февраля именины
Именины у Саввы, Макара, Андрея, Сергея, Петра, Александра и Степана.
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