21 февраля - 52-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 313 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 8 февраля Юлианского календаря.

Какой праздник 21 февраля 2021

В этот день в мире отмечаются Международный день родного языка, Всемирный день экскурсовода, День наблюдения за полетом бумеранга, День однозначности.

Читайте такжеДень родного языка 2021: история возникновения, когда и как празднуют в УкраинеВ Исландии - День женщин, в США - День «липких булочек», День без зерна, День чтения поздравительных открыток, в ЮАР - День вооруженных сил, в Норвегии - День рождения короля, в Зимбабве - День молодежи, в Греции - Масленица «Апокриес», в Бутане - День короля, во Франции - День памяти иностранных участников Французского Сопротивления, в Беларуси - День работников землеустроительной и картографо-геодезической службы, в Бангладеш - День движения за государственный статус бенгальского языка, в Вануату - День памяти Уолтера Лини.

Памятные даты 21 февраля, годовщины и события

В 1804 году англичанин Ричард Тревитик впервые публично продемонстрировал самодвижущуюся паровую повозку на рельсах - прототип будущего паровоза.

В 1811 году британский химик Гемфри Дэви сообщил ученому сообществу о свойствах открытого им газа - хлора.

В 1842 году американец Джон Гринау запатентовал швейную машинку.

В 1858 году в Бостоне Эдвин Холмс установил первую в мире электрическую систему защиты от взлома.

В 1878 году в Нью-Хейвене была выпущена первая в мире телефонная книга, включавшая 50 имен.

В 1885 году после 36 лет строительства в столице США торжественно был открыт памятник первому президенту страны, «отцу государства» Джорджу Вашингтону.

В 1907 году произошло одно из крупнейших кораблекрушений XX века: во время шторма потерпел крушение пароход «Берлин», погибли 129 человек.

В 1947 году в США появилась фотокамера «Полароид».

В 1953 году ученые Джеймс Уотсон и Френсис Крик представили структурную модель ДНК - двойную спираль.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 21 февраля чтит память святого Захария Серповидца. Он был пророком. А еще день часто называли Днем Захария.

Что сегодня нельзя делать

Не назначайте на этот день операцию, даже пломбирование зуба - хорошего результата ждать не стоит. Не завидуйте и не смотрите подолгу в зеркало - можете навлечь беду. Еще не планируйте важные дела, особенно если они связаны с деньгами.

Приметы на 21 февраля

Читайте такжеПраздники и выходные в Украине 2021: календарь на весь годИздавна существуют погодные приметы на этот день:

- ночью гром - весна и лето будут ветряными;

- стужа – к скорой весне;

- на деревьях много инея - год будет медовым.

21 февраля именины

Именины у Саввы, Макара, Андрея, Сергея, Петра, Александра и Степана.

Вас также может заинтересовать:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Нана Черная