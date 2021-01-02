2 января – 2-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 363 дня. В XX и XXI веках этот день соответствует 20 декабря Юлианского календаря.

Какой праздник 2 января 2021

В этот день в мире отмечаются День мягких подушек, День мотивации и вдохновения, День научной фантастики, Новый мяу-год у кошек, Всемирный день интроверта, День швейцарского сыра.

В США - День личного тренера, День профитролей, День шведского стола, в Черногории - Куриное Рождество, в Бутане - День зимнего солнцестояния, на Гаити - День предков, в ЮАР - Карнавал Капсе-Клопсе, в Швейцарии - День святого Бертольда.

Памятные даты 2 января, годовщины и события

Читайте такжеПраздники в январе 2021: какие даты будут отмечать украинцы в первый месяц нового годаВ этот день в 1839 году Луи Дагер, французский художник, химик и изобретатель, один из создателей фотографии, произвел первую в истории фотосъемку Луны. В августе того же года процесс получения дагерротипа был презентован широкой общественности. Через год, в 1840 году, первую фотографию Луны через телескоп сделал американец Дрейпер. В 20 веке научные данные подтвердили, что Луна является типичным для Солнечной системы естественным спутником. Ее изрытая кратерами поверхность – бесплодный мир без воды и атмосферы. В этом непосредственно убедились американские астронавты, которые в 1969-1972 годах высаживались на поверхность Луны в ходе программы «Аполлон». Впервые человек ступил на Луну 21 июля 1969 года.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 2 января чтит память Игнатия Богоносца. Игнатий был наделен даром исцеления больных. День идеально подходит для уборки в доме, а также для повторений колядок, ведь скоро наступит главный праздник года - Рождество.

Что сегодня нельзя делать

Нельзя ругаться и ссорится, а также тяжело физически работать.

Приметы на 2 января

Читайте такжеВыходные в январе 2021: сколько будем отдыхать в первый месяц нового годаИздавна существуют погодные приметы на этот день:

- на деревьях иней - будет ясно;

- небо звездное – будет богатый урожай;

- громко щебечут синицы - ждите долгих и холодных дней;

- какой будет погода 2 января, таким будет и август.

2 января именины

Именины у Даниила, Игнатия, Ивана и Антона.

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Автор: Нана Черная