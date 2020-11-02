2 ноября - 306-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 59 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 20 октября Юлианского календаря.

Какой праздник 2 ноября 2020

В этот день мир отмечает День всех душ, Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов.

Читайте такжеКогда Пасха в 2021 году: дата праздника в УкраинеВ Беларуси - День памяти, в Латинской Америке - День мертвых, в США - День трудовой благодарности, День фаршированных яиц, в Кыргызстане - День работника культуры, на Маврикии - День прибытия индийцев, в Японии - День колготок.

Памятные даты 2 ноября, годовщины и события

В 1849 году в Севастополе было открыто здание Морской библиотеки, вентиляционная шахта которого - «Башня Ветров» - сохранилась до наших дней.

В 1948 году Маргарэт Чейз Смит стала первой избранной в Сенат США женщиной.

В 1959 году хоккейный вратарь Жак Плант из «Монреаль Канадиенс» после того как шайба, брошенная игроком «Нью-Йорк Рейнджерс» Энди Батгейтом, в очередной раз попала ему в лицо, покинул лед и после наложения семи швов возвратился на площадку в маске. Он ее сам изготовил из стеклопластика и резины.

В 1988 году «червь», запущенный студентом Робертом Моррисом, был обнаружен в Массачусетском технологическом институте. Вирус поразил компьютерную сеть ARPANET, выводя узлы из строя. Студент попал под суд, был оштрафован и 26 июля 1989 условно осужден.

В 1993 году решение о посвящении женщин в духовный сан англиканской церкви было одобрено палатой лордов британского парламента.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 2 ноября чтит память святого великомученика Артемия Антиохийского. Другие названия праздника: «Артемий», «День атаманов», «День поминовения всех усопших». В этот день люди должны поминать тех, кто ушел из жизни.

Что сегодня нельзя делать

Нужно быть спокойным, за любую злобу и агрессию последует наказание. Не покупайте еду с рук - можете отравиться. Не одалживайте денег, если хотите, чтобы долг вам вернули.

Приметы на 2 ноября

Читайте такжеВыходные в ноябре: когда и сколько будут отдыхать украинцыИздавна существуют погодные приметы на этот день:

- деревья сбросили всю листву - к снегопаду;

- утром иней на деревьях – к неурожайному году.

2 ноября именины

Именины у Артемия, Николая, Германа, Ивана, Леонида, Александра, Михаила, Петра, Павла, Герасима и Ирины.

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Автор: Нана Черная