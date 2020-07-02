2 июля 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать

2 июля – 183-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 182 дня. В XX и XXI веках этот день соответствует 19 июня Юлианского календаря.

Какой праздник 2 июля 2020

В этот день мир отмечает Всемирный день собаки, День сюрпризов, Всемирный день НЛО, Международный день спортивного журналиста.

В США - День ликера «Анисетт», День «Я забыл», в Норвегии - День короля, в Азербайджане - День работников полиции, в Казахстане - День дипломатической службы, в Италии - Сиенское Палио, в Узбекистане - День государственного герба.

Памятные даты 2 июля, годовщины и события

В 1698 году английский военный инженер и изобретатель Томас Сейвери запатентовал паровую машину. Но изобретение оказалось не слишком эффективным, так как тепло пара каждый раз терялось во время охлаждения огромного контейнера. К тому же насос был довольно опасным в эксплуатации. И все же вскоре паровая машина Сейвери нашла широкое применение в промышленности: с ее помощью стали откачивать воду из угольных шахт. Изобретатель в шутку называл свое детище «другом рудокопа».

Читайте такжеИвана Купала-2020: история и традиции праздникаВ 1900 году совершил первый полет дирижабль жесткой конструкции, построенный графом Цеппелином. Опытный экземпляр «LZ 1» («Luftschiff Zeppelin») имел длину 128 метров и два двигателя мощностью чуть более 14 лошадиных сил. Посмотреть полет дирижабля на берегу Боденского озера собралась тысячная толпа. Из плавучего эллинга небольшой пароход вывел дирижабль, и на середине озера экипаж из четырех человек, в том числе и граф Цеппелин, занял свои места в гондолах. Под восторженные крики зрителей дирижабль оторвался от воды и поднялся в воздух. Но из-за неисправностей в системе управления полет продолжался лишь 18 минут. Аппарату удалось преодолеть всего 6 километров со скоростью 60 км/ч, после чего он упал в озеро. К 1906 году Цеппелин сумел построить усовершенствованный дирижабль, который заинтересовал военных.

В 1924 году была создана Международная ассоциация спортивной прессы.

В 2002 году Стив Фоссетт завершил первое в мире кругосветное путешествие на воздушном шаре.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 2 июля чтит память Зосимы Аполлониадского - фракийского святого. Кроме Зосимы, в этот день нередко вспоминают и святого Иова. Этому праведнику принято было молиться об избавлении от несправедливой обиды и всяческих наговоров. Другие названия праздника: «Зосима», «Иов», «День пасечника». В этот день почитают пчел и пчеловодов.

Что сегодня нельзя делать

Не стоит беспокоить пчел без причины. Не давайте сегодня никому мед, есть примета - вам придется самому просить его в долг.

Приметы на 2 июля

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- пчелы кучно летят к своим ульям – к дождю, сидят на стенках ульев – к жаре, часто жалят – к засухе;

- вечером появилась радуга – к хорошей погоде.

2 июля именины

Именины у Варлаама, Иоанна, Ивана и Марии.

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