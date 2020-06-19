19 июня 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать

День фермера - 19 июня – 170-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 195 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 6 июня Юлианского календаря.

Какой праздник 19 июня 2020

В этот день мир отмечает Всемирный день неспешной прогулки, Всемирный день детского футбола, Международный день коробки, Всемирный день серповидноклеточной анемии.

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В Британии празднуют День поцелуев, в США - День освобождения рабов, День мартини, День кота Гарфилда, День уродливых собак, в Парагвае - День посадки деревьев, в Уругвае - День «Больше никогда», в Венгрии - День независимости, в Чехии - Праздник пятилепестковой розы, в Украине – День фермера.

Памятные даты 19 июня, годовщины и события

В 240 г. до н.э. греческий математик, астроном, географ и поэт Эратосфен Киренский вычислил радиус Земли. История открытия следующая: древние египтяне заметили, что во время летнего солнцестояния Солнце освещает дно глубоких колодцев в Сиене (ныне Асуан), а в Александрии — нет. Эратосфен использовал этот факт для измерения окружности и радиуса Земли. В день летнего солнцестояния в Александрии 19 июня 240 года до н.э. он применил скафис (чашу с длинной иглой), при помощи которого можно было определить под каким углом Солнце находится на небе. После измерения угол оказался 7 градусов 12 минут, то есть 1/50 окружности. Стало быть, Сиена отстает от Александрии на 1/50 окружности Земли. Расстояние между городами тогда считалось равным 5,000 стадиям, следовательно, окружность Земли равнялась 250,000 стадиям, а радиус - 39,790 стадиев. Правда, неизвестно, каким «стадием» пользовался Эратосфен. Если греческим - 178 метров, то его радиус земли равнялся 7,082 км, если египетским, то 6,287 км. Согласно современным измерениям, усредненный радиус Земли равен 6,371 км. В любом случае, точность измерения для тех времен просто удивительная!

В 1829 году в этот день сэр Роберт Пиль основал лондонскую столичную полицию.

В 1846 году в Нью-Джерси прошел первый в истории бейсбольный матч.

В 1862 году в этот день рабовладение было запрещено на всей территории США.

В 1910 году в США впервые праздновался День отца, учрежденный миссис Додд в Спокане, штат Вашингтон. Теперь праздник международный.

В 1974 году канадский инженер Дон Бейтмен подал заявку на патент о системе предупреждения о близости земли (GPWS), впоследствии спасшей тысячи жизней.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 19 июня чтит память преподобного Иллариона Далматского. В народе праздник назвали Илларион Пропольник. 19 июня в старину начинали проводить прополку полей и огорода. Говорили: «Пришел Илларион – лишнюю траву из поля вон». Если 19 июня сорняки не вырвать, то в будущем придется постоянно с ними бороться. Ларионов день хорош для того, чтобы рыть колодец и бурить скважину.

Что сегодня нельзя делать

Астрологи считают этот день тяжелым, с опасной энергетикой. Поэтому лучше не ехать далеко, не менять работу, не переезжать на новое жилье, не обращаться к властям. Вас может поджидать много неожиданностей, поэтому будьте осторожны, особенно на дорогах, слушайте близких.

Приметы на 19 июня

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- резко похолодало - погода переменится в лучшему;

- полевой вьюнок раскрыл цветки в ненастный день – погода улучшится;

- с зари в поле жаворонка не слышно – скоро будет ненастье.

19 июня именины

Именины у Виссариона, Елисея, Илариона, Ионы, Ефима, Паисия, Софрона, Архелаи, Феклы и Сусанны.

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