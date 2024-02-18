Какой церковный праздник отмечают 19 февраля по новому и старому стилю, что нельзя делать и у кого именины.

19 февраля по новому церковному календарю православные вспоминают апостолов от 70-ти Филимона и Архиппа. В народе - праздник Архипов день, Филя Вешний. О запретах и приметах дня, что отмечают в православной церкви 19 февраля по старому стилю - рассказываем в материале.

19 февраля 2024 года - какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

19 февраля по новому стилю (4 марта по старому стилю) - день памяти апостолов от семидесяти святых Архиппа и Филимона.

Архипп и Филимон, по одной из версий, были братьями, по другой - Архипп был сыном Филимона. Оба посвятили жизнь служению Богу. Филимона и его жену, равноапостольную Апфию, крестил сам апостол Павел. В своем доме, в городе Колоссы, Филимон с женой устроили церковь, где собирались христиане. Но при императоре Нероне на них устроили гонения. В один из языческих праздников толпа схватила супругов и Архиппа. Молодого человека сильно порезали, а Филимона с Апфией приговорили к побиению камнями. Все трое погибли мученической смертью и причислены к лику святых.

Видео дня

Праздник 19 февраля по старому стилю - день памяти преподобного Вукола.

О чем говорят приметы на 19 февраля

В народном календаре 19 февраля - праздник Архипов день, Филя Вешний, Филимон, Федот. По приметам этого дня делали прогноз погоды:

если солнечный день - год будет урожайный.

нанесло снега - трава поздно вырастет.

чайка над домом пролетит - скоро сойдет лед.

Считается, что если день выдался совсем теплый, то погода весной будет непредсказуемой.

Что нельзя делать 19 февраля

Среди запретов, что сегодня нельзя делать - тяжело работать, но и лениться тоже не следует. Не разрешается ругаться и думать о плохом. Нужно следить за чистотой - дома, тела и мыслей. Запрещается отказывать в помощи тем, кто попросит - иначе удача отвернется.

Что можно делать 19 февраля

В этот день можно пойти в церковь или помолиться дома. У святых апостолов просят помощи в укреплении веры, совета, как перестать сомневаться.

По народным приметам, хозяйкам нужно посвятить день хлопотам на кухне - считается, что чем больше блюд наготовишь, тем богаче будет дом. В старину обязательно пекли каравай и раздавали по кусочку всем домашним.

Также следует подать милостыню, накормить нищих или бездомных животных - чем больше добрых дел будет сделано в Архипов день, тем счастливее и удачнее окажется год для семьи.

19 февраля - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Архип, Богдан, Федот, Дмитрий, Евгений, Никита, Макар, Максим, Федор.

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