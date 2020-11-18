18 ноября – 322-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 43 дня. В XX и XXI веках этот день соответствует 5 ноября Юлианского календаря.

Какой праздник 18 ноября 2020

В этот день мир отмечает День кнопочного телефона, День Микки Мауса, Всемирный день борьбы против хронической обструктивной болезни лёгких, Всемирная неделя правильного использования антибиотиков, Всемирный день географических информационных систем, Международный день вина «Зинфандель».

В Украине – День сержанта ВСУ, в Узбекистане – День флага, в США - День оккультизма, День принцесс, День лукового супа-пюре, в Латвии - День независимости, в Марокко - День независимости, в Германии - День покаяния и молитвы, в Омане - Национальный праздник, на Гаити - День сражения при Вертриере.

Памятные даты 18 ноября, годовщины и события

18 ноября 1865 года в «Saturday Press» был опубликован первый рассказ Марка Твена «Знаменитая прыгающая лягушка».

В 1870 году заработала первая официальная голубиная почта, которая связала Тур и Париж. Голуби обладают острым зрением и невероятной способностью находить дорогу к дому. Человек очень давно заметил эту их способность и начал ее использовать. Описано множество случаев, когда благодаря своей пространственной памяти и летным способностям голуби, пролетев тысячи километров, возвращались в свою голубятню. Так, увезенный из Парижа в Германию голубь, был выпущен из клетки только через четыре года, и уже на второй день он очутился дома. Или, например, отступая из Крыма, гвардейцы барона Врангеля увезли с собой почтовых голубей из севастопольской военной станции. Эти голуби попали в Германию – за 2500 километров от дома. Инстинкт звал их на родину, и постепенно, по мере представления возможности, они поодиночке вернулись в Севастополь. Впервые голуби были официально приняты почтовой администрацией в качестве средств доставки корреспонденции во время осады Парижа в 1870 году. Почта для Парижа готовилась в Туре. Сообщения фотографировались с большим уменьшением. Пленка помещалась в кусочек полого гусиного пера, заклеивалась воском и привязывалась к почтовому голубю. Голубь нес 15-20 таких пленок. В Париже был открыт «голубиный почтамт», где происходила расшифровка получаемых сообщений. Из осажденного немцами Парижа голуби летели с депешами сквозь шрапнель и ружейную стрельбу. Поэтому птицы прилетали на голубятню порой израненные и даже ослепленные. Для перехвата пернатых курьеров немцы бросили на фронт «эскадрильи» соколов, и голуби стали гибнуть один за другим. Но французам помогло оригинальное решение проблемы – они снабдили голубей оружием устрашения, прикрепив к их хвостам крошечные свистки. И соколы, хотя и были очень голодны, стали бояться нападать на свистящих птиц. Кстати, почта осажденного Парижа доставляла не только государственные сообщения, но и частные письма. Во время осады Парижа голуби доставили их свыше миллиона. Позднее благодарные парижане поставили голубю памятник. Франция – не единственная страна, воздавшая почести почтовому голубю. Известен факт присвоения звания полковника английской армии почтовому голубю №888 за большие заслуги в Первой мировой войне. После смерти легендарный голубь был похоронен со всеми воинскими почестями.

18 ноября 1885 года из Бад-Каннштатта в Унтертюркхайм (пригороды Штутгарта) по набережной реки Неккар с невероятной для того времени скоростью 12 км/ч пронесся первый мотоцикл. Это был очень оригинальный велосипед с мотором. Рама, как и колеса, была изготовлена из дерева. Причем колес было не два, а четыре, они вместо резиновых покрышек были сверху обиты железом. Под сиденьем располагался двигатель внутреннего сгорания мощностью 0,5 л.с. В качестве топлива мог быть использован бензин или керосин. Двигатель запускали рукояткой. В целом, мотоциклы появились примерно одновременно с автомобилями, а то и несколько раньше. Как правило, они рождались в мастерских будущих автопроизводителей, которые пробовали силы на более простой технике. Представленный удивленной публике мотоцикл был сконструирован Адольфом Даймлером, сыном Готлиба Даймлера, который, как и Карл Бенц, создал первые получившие реальное применение автомобили. Наличие у мотоцикла четырех колес объясняломсь тем, конструктор не умел ездить на велосипеде. Два боковых колесика спасали от частых падений. Несмотря на всю примитивность первого в мире мотоцикла, основные принципы его создания были заложены. Даймлер-старший запатентовал его незадолго до этого заезда, но «изобретать мотоцикл» не торопился, считая устройство коммерчески бесперспективным. А Даймлер-младший после поездки без амортизаторов заявил, что на эту «костедробилку» больше не сядет.

В 1928 году в Нью-Йорке состоялась премьера первого звукового мультфильма «Пароходик Вилли» с любимым всеми героем Микки Маусом. До этого Микки Маус появлялся в двух немых мультфильмах.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 18 ноября чтит память архиепископа Ионы. В народе этот праздник прозвали «День Ионы». По поверью, именно 18 ноября можно приманить счастье, разбрасывая рано утром возле дома мелкие монетки и изделия, сделанные своими руками. Согласно еще одному обычаю, молодым девушкам утром надо было выпить стакан теплого молока с медом на счастливую любовь и удачное замужество.

Что сегодня нельзя делать

Не желательно принимать в этот день важные решения, заключать любые сделки. Стоит воздержаться от серьезных дел. Не подписывайте никаких документов - к беде. Не делайте крупных покупок - они долго не прослужат.

Приметы на 18 ноября

Читайте такжеИменины в декабре: кто и когда отмечает День ангела, как назвать ребенка

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- обильный снег – зима будет снежной;

- утром дождь - к вечеру заметет снегом.

18 ноября именины

Именины у Тихона, Григория, Евпсихия и Галактиона.

Вас также могут заинтересовать другие новости:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Нана Черная