17 июня 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать

17 июня – 168-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 197 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 4 июня Юлианского календаря.

Какой праздник 17 июня 2020

В этот день мир отмечает Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой.

В США празднуют День яблочного штруделя, День поедания овощей, День «Возьми свою кошку на работу», в Гватемале, Сальвадоре - День отца, в Латвии - День оккупации, в Исландии - День независимости, в Индии – День Йогини Экадаши, в Румынии - День национальной авиации, в Аргентине - День памяти Мартина Мигеля де Гуэмеса.

Памятные даты 17 июня, годовщины и события

В 1579 году английский мореплаватель Фрэнсис Дрейк во время кругосветного плавания высадился в районе Сан-Франциско и объявил этот берег английским владением - «Новым Альбионом».

Читайте такжеПраздники и выходные в Украине: календарь на 2021 год

В 1876 года Министерство внутренних дел Российской империи запретило печатать учебные и научно-популярные книги на украинском языке.

В 1885 году в Нью-Йорк на борту французского парохода «Isere» прибыл дар французского народа Соединенным Штатам Америки - статуя Свободы.

В 1925 году в Женеве был подписан Протокол о запрещении применения на войне ядовитых, удушливых и других подобных газов и биосредств – так называемая Женевская конвенция.

В 1939 году во Франции в последний раз произошла публичная казнь на гильотине – тогда ей подвергли серийного убийцу Эжена Вейдмана.

В 1950 году чикагский хирург Ричард Лоулер за 45 минут выполнил первую в мире операцию по пересадке почки человеку.

В 1980 году рок-группа «Led Zeppelin» начала трехнедельное европейское турне. Как оказалось, это была прощальная ее гастроль, так как после смерти Джона Бонэма в сентябре того же года коллектив прекратил свое существование.

В 1982 году в выступлении на Генеральной Ассамблее ООН президент США Рональд Рейган назвал СССР империей зла, настаивая на принципиальной аморальности советского режима и по этой причине на невозможности уравнивания СССР с США. Это произошло в разгар «холодной войны». Некоторые источники утверждают, что автором выражения был спичрайтер президента Энтони Р. Долан. Кстати, посетив Москву в 1988 году, на волне улучшения советско-американских отношений, Рейган заявил, что больше не рассматривает Советский Союз как «империю зла».

Читайте такжеИменины в июле: календарь для выбора имени ребенку17 июня считается Днем рождения «Полароида». История такова: в 1937 году в Кембридже американский ученый-оптик Эдвин Лэнд основал компанию «Polaroid Corporation», которая стала производить оптическую технику. Во время Второй мировой войны изобретения Лэнда пользовались большим спросом - приборы ночного видения, перископы, бинокли. Лэнд также получил правительственный заказ на разработку системы управления снарядов, самонаводящихся на инфракрасное излучение. В 1946 году Лэнд занялся разработкой фотоаппарата, в котором были бы объединены процессы фотосъемки и обработки снимков. Уже в 1947 году изобретатель продемонстрировал его - весь процесс создания фотографии занимал 60 секунд. В ноябре 1948 года в Бостонском универмаге появилась в продаже первая коммерческая модель «Polaroid Land-95». Партия по цене около 90 долларов за штуку была раскуплена за один день. В 1963 году «Полароид» выпустил «мгновенный» фотоаппарат для цветной съемки. 17 июня 1970 года Эдвин Лэнд запатентовал первую полностью автоматизированную карманную камеру «Polaroid SX 70». Через два года она появилась в продаже. В результате высокого спроса цена акций компании «Полароид» поднялась в 90 раз, а сама она попала в список 50 самых успешных компаний США.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 17 июня чтит память святителя Митрофана Константинопольского, патриарха. На «Митрофана» принято удобрять навозом землю. Пропускать и откладывать этот процесс на другие дни нельзя, иначе урожай выйдет скудным. Кроме того, отлынивать от такой работы было чревато.

Что сегодня нельзя делать

Нельзя отлынивать от работы - этот день очень важен для благополучия семьи.

Приметы на 17 июня

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- северный ветер - приближение плохой погоды;

- дождь - он будет идти еще несколько дней;

- посеянная 17 июня гречка должна дать хороший урожай.

17 июня именины

Именины у Ивана, Северина, Силана, Марии, Митрофана, Зосимы, Мефодия, Марфы и Петра.

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