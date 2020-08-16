16 августа 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать

16 августа - 228-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 137 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 3 августа Юлианского календаря.

Какой праздник 16 августа 2020

В этот день мир отмечает День Джокера, День «чуда-своими-руками», День памяти Элвиса Пресли.

Читайте такжеРелигиозные праздники в августе 2020: православный календарь на месяцВ США - День рома, День рассказывания анекдотов, День воздушно-десантных войск, День американских горок, в Казахстане - День спорта, в Аргентине - День детей, в Беларуси - День Военно-воздушных сил, в Парагвае - День защиты детей, в Италии - Сиенский Палио, в Доминикане - День возрождения республики, в Таджикистане - День изобретателя и рационализатора.

Памятные даты 16 августа, годовщины и события

В 1788 году министр финансов Франции Л. де Бриенн объявил государство банкротом.

В 1857 году в Канаде было отменено тюремное заключение за долги.

В 1960 году в Стокгольме по решению XI Международного астронавтного конгресса была основана Международная академия астронавтики (IAA). Инициатором создания академии стал профессор Теодор фон Карман, известный ученый в области ракетостроения и аэродинамики. Сегодня членами академии являются ученые из 80 стран. Объединяя лучших специалистов в области астронавтики, академия приобрела мировую известность и высокий престиж как организация, призванная направлять современные исследования космического пространства.

В 1976 году вступила в силу Конвенция ООН, устанавливающая международную систему контроля галлюциногенов, стимулирующих седативно-гипнотических веществ, барбитуратов, а также снотворных, транквилизирующих и обезболивающих средств (анальгетиков). Некоторые из этих веществ вообще запрещены к использованию, другие выдаются лишь по рецептам. Конвенция предусматривает также меры против злоупотребления психотропными веществами и указывает на необходимость лечения, реабилитации наркоманов. Суть Конвенции о психотропных веществах составляют четыре списка веществ. К первому относится группа галлюциногенов (ЛСД, ДМТ и др.). Ко второму – стимулирующие вещества, а также определенные наркотические анальгетики. К третьему – различные вещества, обладающие успокаивающим, противосудорожным и наркотическим действием (барбитураты). К четвертому – снотворные, транквилизирующие и анальгезирующие вещества. Контроль над психотропными средствами осуществляют международные органы – Комиссия по наркотическим средствам и Международный комитет по контролю над наркотиками.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 16 августа чтит память святого Антония Римлянина, чудотворца. Другие названия праздника: «Вихревеи», «Малинник», «Орешник», «Антон», «Исакий».

Что сегодня нельзя делать

Нельзя сегодня выбрасывать мусор и убирать в доме. Есть поверье, что так вы вынесете вместе с мусором счастье и достаток.

Приметы на 16 августа

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- какая погода 16 августа, такой и октябрь будет;

- пошел дождь - большая вероятность того, что он задержится надолго;

- вихри - к суровой зиме;

- сильный холодный ветер - к морозной зиме, южный, теплый - к мягкой и снежной;

- домашняя птица начала менять перья - рано придут холода.

16 августа именины

Именины у Антона, Исаакия, Николая, Вячеслава, Ивана и Кузьмы.

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Автор: Оксана Павловская (творческий псевдоним - Нана Черная)