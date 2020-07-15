15 июля 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать

15 июля – 196-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 169 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 2 июля Юлианского календаря.

Какой праздник 15 июля 2020

В этот день мир отмечает Всемирный день навыков молодежи.

В Украине – День украинских миротворцев, в США - День мармеладных червячков, День хот-дога, День «Отдай что-то», День пудинга из тапиоки, День пожарной безопасности домашних животных, в Азербайджане – Сабантуй, в Грузии – Влакерноба, в Литве - День Грюнвальдской битвы, в Брунее - День султана, в Италии - Фестиваль святой Розалии, в Британии - День святого Свитуна, в Турции - День демократии и народного единства.

Памятные даты 15 июля, годовщины и события

15 июля 1783 года французский артиллерийский офицер, инженер-самоучка маркиз Клод Франсуа Дороте де Жоффруа д'Аббан испытал на реке Соне близ Лиона первый в истории пароход. Он был с водоизмещением 182 тонны, двигатель - одноцилиндровая горизонтальная паровая машина. Пароход двинулся против течения, но через 365 метров пути был вынужден причалить к берегу. Паровая машина разбила судно. Потом об идее забыли, но разработки велись. Результатом технического азарта инженеров стали начавшиеся в 1816 году регулярные рейсы паровых судов по европейским водным просторам. Но скептики мало верили в будущее этой техники. В серьез восприняли паровую машину, когда она успешно выдержала поход через Атлантический океан. Но еще долгое время на паровых судах – на всякий случай - оставались паруса.

Читайте такжеНежные и сочные кабачковые оладьи: как приготовить вкусное блюдоВ 1965 году в этот день Конгресс США принял закон, требующий печатать на сигаретных пачках предупреждение о вреде курения для здоровья.

В 1975 году начался уникальный космический эксперимент стыковки кораблей на орбите. С космодрома Байконур стартовал космический корабль «Союз-19» с космонавтами Алексеем Леоновым и Валерием Кубасовым на борту. Через 8 часов с мыса Канаверал во Флориде поднялась ракета «Сатурн 1-Б» с кораблем «Аполлон» и американскими астронавтами Томасом Стаффордом, Вэнсом Брэндом и Дональдом Слейтоном. На протяжении двух следующих дней корабли маневрировали для занятия стыковочной позиции. Все состоялось 17 июля на высоте 140 миль над Атлантикой. Через три часа после стыковки Леонов в шлюзе приветствовал Стаффорда рукопожатием и фразой: «Glad to see you». «Привет, рад тебя видеть», – ответил Стаффорд по-русски. Затем они обнялись. Так весь мир увидел по трансляции «конец холодной войны». Русские и американцы, проведя вместе почти два дня, расстались. Оба экипажа потом благополучно вернулись на Землю. «Союз» спустился на парашюте, «Аполлон» приводнился. Эта история закончилась хорошо, а вот «холодная война», на самом деле, продолжилась.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 15 июля чтит память святителя Фотия. Также чествуют Берегиню - прародительницу всего живого, защитницу от бед и нечистой силы. Согласно поверьям, 15 июля она наполняет травы и цветы особенной силой.

Что сегодня нельзя делать

В этот день нельзя работать в поле и огороде. День рекомендуется провести дома, поэтому не планируйте дальние поездки.

Приметы на 15 июля

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- сазан начинает плескаться – к теплой и ясной погоде;

- западный ветер – ждите дождя;

- на деревьях первые желтые листья – будет ранняя осень и зима;

- утром по воде туман стелется – к хорошей погоде;

- в муравейниках открыты ходы – к ветру, но если днем муравьев не видно, то будет дождь.

15 июля именины

Именины у Иувеналия и Арсения.

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