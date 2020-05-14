14 мая 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать

14 мая – 134-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 231 день. В XX и XXI веках этот день соответствует 1 мая Юлианского календаря.

Какой праздник 14 мая 2020

В этот день мир отмечает День рождения вазелина и День фрилансера.

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Памятные даты 14 мая, годовщины и события

В 1607 году англичане основали свое первое поселение в Америке - Джеймстаун.

В 1796 году английский хирург Эдвард Дженнер сделал успешную прививку от оспы восьмилетнему Джеймсу Фиппсу.

В 1878 году название «вазелин» было запатентовано как торговая марка. Это средство изобрел эмигрировавший в Америку англичанин Роберт Чезбро.

В 1906 году открылось движение поездов в Симплонском тоннеле (Альпы). Он соединяет Швейцарию и Италию на высоте 700 м, его длина - 19,8 км.

В 1908 году американский авиаконструктор и пилот ец Уилбур Райт взял на борт первого в мире пассажира аэроплана - Чарльза У.Фэрнаса и совершил полет на 600 метров, длившийся 28,6 секунды.

В 1914 году состоялся первый полет поплавкового варианта самолета «Илья Муромец» авиаконструктора Игоря Сикорского.

В 1924 году английская палата лордов приступила к обсуждению предложения ввести в стране экзамены для получения водительских прав.

В 1948 году была провозглашена независимость государства Израиль.

В 1975 году киевское «Динамо» впервые завоевало футбольный Кубок Кубков.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 14 мая чтит память пророка Иеремии. В народе день назвали Еремееев, Еремея Запрягальника, Еремея Запашника, Пролетье, Проводы весны. Как раз в эти дни начиналась пахота и сразу за ней сев.

Что сегодня нельзя делать

Нельзя ничего давать в долг, даже зернышко - в будущем ничего не получишь и только будешь отдавать.

Приметы на 14 мая

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- погода весь день радует – уборочный сезон будет погожим;

- день пасмурный и холодный – зима будет морозной;

- вечерняя роса – к хорошей погоде на следующий день;

- шишки на ели красные, а на сосне зеленые – пришел срок сеять ячмень;

- муравьи суетятся – будет ненастная погода, которая простоит почти месяц.

14 мая именины

Именины у Пафнутия, Ефима, Игната, Макара, Тамары и Нины.