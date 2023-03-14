Православный праздник сегодня - день памяти преподобной мученицы Евдокии Илиопольской.

14 марта православные почитают память святой Евдокии Илиопольской. О ее удивительной жизни, а также как правильно провести этот день - читайте на УНИАН.

Народный праздник 14 марта 2023 называется Евдокия Свистунья, Авдотья Весновка, Авдотья Плющиха.

Церковный праздник 14 марта - день памяти Евдокии Илиопольской

Евдокия жила в городе Илиополе Финикийском (сейчас это территория современного Ливана). Она была очень красивой девушкой и решила превратить свое тело в источник дохода - принимала состоятельных мужчин из разных стран, и вскоре разбогатела. Жила она беспечно, пока однажды ночью не услышала, как ее сосед совершает молебное пение и читает Писание о праведниках и грешниках. С этого момента к Евдокии пришло осознание, насколько неправильную жизнь она ведет. Девушка несколько дней постилась, молилась и каялась, а потом приняла крещение. Все свое имущество она раздала бедным, а сама ушла в монастырь. Там Евдокия за свое покаяние получила дар исцелять и воскрешать людей - известно о трех таких случаях.

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Со временем святая стала игуменью монастыря. Силой своей молитвы она могла обратить язычников в христианство. Но, когда слава о ее подвигах дошла до императора Викентия, тот велел расправиться с Евдокией. Преподобномученицу казнили в первый день весны.

Приметы на 14 марта

В народе этот день часто называют Авдотья Весновка - раньше на него приходился первый день весны. По его приметам судили о дальнейшей погоде:

какой будет день сегодня - таким и лето;

если в этот день метель - весна будет затяжной, а год неурожайным;

с крыши капает - к теплому лету;

снег идет - осенью будет много грибов;

если в этот день много луж - летом будет много меда.

По традиции в этот день никто не работал, а устраивались праздничные гулянья.

Что можно делать 14 марта

В этот день начинали подготовку к посевной. Считалось, что если сегодня покормить бездомную кошку или собаку и забрать их к себе домой, то будешь жить долго и счастливо без материальных проблем. 14 марта можно делать крупные покупки для дома - такие траты окупятся вскоре с лихвой.

Что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя отказывать просящему в милостыни - тяжесть грехов умерших родственников падет на скупого. Также в этот день нельзя ничего планировать - задуманное не сможет исполниться из-за неожиданных обстоятельств. 14 марта старались не выходить из дома после захода солнца, чтобы не навлечь на себя беду.

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