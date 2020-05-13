13 мая 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать
Какой праздник 13 мая 2020
В этот день мир отмечает Всемирный день одуванчика, День рождения застежки-липучки, Международный день хумуса и День грозового гонга.
В США празднуют День секретаря, День яблочного пирога, День фруктового коктейля, День лепрекона, День прыгающей лягушки, в Колумбии – День святой Марии, в Нигерии и Конго – День Гарланда, в Бразилии – День отмены рабства, в Португалии – День Фатимской Божьей Матери, в Камбодже – День рождения короля, на Фиджи – День Ротума.
Памятные даты 13 мая, годовщины и события
В 1637 году кардинал Ришельё, памятуя о своих врагах, приказал закруглить все кинжалы, которые использовались за едой для нарезания мяса, создав таким образом столовый нож.
Читайте такжеВознесение Господне: дата и особенности празднования в 2020 годуВ 1787 году возглавляемый капитаном Артуром Филлипом Первый флот с каторжниками на борту отправился из Портсмута, чтобы основать первую колонию в Австралии.
В 1871 году Ватикан был включен в Итальянское королевство, а суверенитет Папы ограничен дворцами Ватикана, римской латеранской церковью и загородной папской резиденцией. К дворцам, которые довольно обширны, относились также и прекрасные ватиканские сады.
В 1920 году в Манчестере на конференции врачей-дантистов сахар был назван главной причиной болезни зубов, во избежание пагубных последствий рекомендовалось после приема сладостей пить сухое шампанское.
В 1927 году в Киеве был создан футбольный клуб «Динамо Киев».
В 1930 году был убит последний дикий сумчатый волк.
В 1950 году в английском Сильверстоуне прошла первая гонка первого чемпионата «Формулы-1». Победителем стал итальянский автогонщик Джузеппе Фарина («Альфа-Ромео»), который по итогам сезона стал и первым чемпионом «Формулы-1».
В 1986 году во Франции вышел фильм Клода Лелюша «Мужчина и женщина. 20 лет спустя» о тех же героях и с теми же актерами.
В 1991 году корпорация «Apple» выпустила в продажу «Macintosh System 7.0».
Какой сегодня церковный праздник
Православная церковь 13 мая чтит память апостола Иакова Зеведеева. День в народе прозвали Яков Теплый, потому что в данный период после затянувшихся холодов наступало настоящее тепло – близилось лето.
Что сегодня нельзя делать
В этот день было не принято обижать или оставлять голодными животных. На Якова запрещалось любое проявление сватовства, поскольку май считался неподходящим для свадеб и застолий. Даже предложение о вступлении в брак, прозвучавшее в майские дни, расценивалось как обида невесте и всей ее семье.
Приметы на 13 мая
Издавна существуют погодные приметы на этот день:
- небо чистой и ясное - лето должно было быть солнечным;
- вечером подует с юга ветер - лето будет грозным, но теплым и урожайным.
13 мая именины
Именины у Василия, Игнатия, Максима, Никиты и Иакова.