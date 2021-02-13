13 февраля - 44-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 321 день. В XX и XXI веках этот день соответствует 31 января Юлианского календаря.

Какой праздник 13 февраля 2021

В этот день в мире отмечаются Международный день презерватива, День подруг, Всемирный день радио, День сладких снов, День рождения кинокамеры, День мирового кино, День бродячих дверей.

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Памятные даты 13 февраля, годовщины и события

В 1542 году в Тауэре была казнена за супружескую измену пятая жена короля Англии Генриха VIII Екатерина Говард.

В 1772 году французским мореплавателем Ив Жозефом де Кергеленом был открыт архипелаг Кергелен.

В 1858 году английские исследователи Африки Ричард Бертон и Джон Спик в ходе экспедиции, пытавшейся найти истоки Нила, открыли в восточной части Центральной Африки крупное озеро Танганьика.

В 1867 году в венском музыкальном зале «Диана» впервые был исполнен вальс Иоганна Штрауса «На прекрасном голубом Дунае». Он является в некотором роде неофициальным гимном Австрии и традиционно исполняется на бис на новогоднем венском концерте.

В 1867 году начались работы по перекрытию Сенны в Брюсселе, проводившиеся коллективом инженеров во главе с Анри Мо. Это стало одной из важных вех в истории Брюсселя, открывшей путь к архитектурно-логистической модернизации города. В настоящее время в черте города реку скрывают подземные трубы. Над ними проложены бульвары и магистрали.

В 1895 году французские изобретатели братья Люмьер получили патент на «аппарат, служащий для получения и рассматривания изображений». История появления изобретения по легенде такова: однажды ночью Луи Люмьера мучила головная боль. И к утру был готов замысел нового устройства, состоящего из проектора с кулачковым механизмом для подачи перфорированной пленки с изображением. Прошло совсем немного времени после получения патента, и братья Люмьер реализовали изобретение комбинированной кинокамеры в жизнь. В том же году в Париже братья Люмьер продемонстрировали изобретение в действии. На Бульваре Капуцинок в подвале «Гран-кафе» ими был устроен первый публичный платный киносеанс фильма «Прибытие поезда на вокзал Ла Сьота». С этого коммерческого показа и было положено начало мирового кино.

В 1902 году землетрясение в Шемахе (Азербайджан) унесло жизни более трех тысяч человек.

В 1946 году американские военные объявили о создании первого цифрового компьютера Мокли и Экерта (ЭНИАК). Он потреблял 160 киловатт, имел 17 468 ламп, около 70 000 резисторов, 10 000 конденсаторов, 1500 реле и 6000 ручных переключателей.

В 1962 году группа из четырех австрийских альпинистов под руководством Генриха Харрера совершила первое восхождение на высшую точку Океании Пунчак-Джая.

В 1983 году 64 человека погибли во время пожара в кинотеатре «Cinema Statuto» в Турине, во время демонстрации фильма «Невезучие».

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 13 февраля чтит память епископа Никиты Печерского, затворника. Предки считали, что он может помочь защититься от пожара, удара молнии или сильного летнего солнца. Ему об этом и молились. В народе день назвали «Никитой Коником», «Хранитель молний», «Никита Пожарник».

Что сегодня нельзя делать

Не рекомендуется выходить из дома без особой нужды. Также не стоит работать с острыми предметами - можете травмироваться.

Приметы на 13 февраля

Читайте такжеСретение Господне: что означает праздник, традиции и приметы дняИздавна существуют погодные приметы на этот день:

- иней – к снегопаду;

- ясная ночь – завтра будет солнечно;

- сильно кричат вороны – к метели.

13 февраля именины

Именины у Иоанна, Никиты, Виктора, Никифора, Ильи и Ивана.

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Автор: Нана Черная