13 февраля - День сладких снов / фото ua.depositphotos.com

Какой праздник 13 февраля 2021

В этот день в мире отмечаются Международный день презерватива, День подруг, Всемирный день радио, День сладких снов, День рождения кинокамеры, День мирового кино, День бродячих дверей.

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Памятные даты 13 февраля, годовщины и события

В 1542 году в Тауэре была казнена за супружескую измену пятая жена короля Англии Генриха VIII Екатерина Говард.

В 1772 году французским мореплавателем Ив Жозефом де Кергеленом был открыт архипелаг Кергелен.

В 1858 году английские исследователи Африки Ричард Бертон и Джон Спик в ходе экспедиции, пытавшейся найти истоки Нила, открыли в восточной части Центральной Африки крупное озеро Танганьика.

В 1962 году группа из четырех австрийских альпинистов совершила первое восхождение на высшую точку Океании Пунчак-Джая / фото Shutterstock

В 1867 году в венском музыкальном зале «Диана» впервые был исполнен вальс Иоганна Штрауса «На прекрасном голубом Дунае». Он является в некотором роде неофициальным гимном Австрии и традиционно исполняется на бис на новогоднем венском концерте.

В 1867 году начались работы по перекрытию Сенны в Брюсселе, проводившиеся коллективом инженеров во главе с Анри Мо. Это стало одной из важных вех в истории Брюсселя, открывшей путь к архитектурно-логистической модернизации города. В настоящее время в черте города реку скрывают подземные трубы. Над ними проложены бульвары и магистрали.

В 1895 году французские изобретатели братья Люмьер получили патент на «аппарат, служащий для получения и рассматривания изображений». История появления изобретения по легенде такова: однажды ночью Луи Люмьера мучила головная боль. И к утру был готов замысел нового устройства, состоящего из проектора с кулачковым механизмом для подачи перфорированной пленки с изображением. Прошло совсем немного времени после получения патента, и братья Люмьер реализовали изобретение комбинированной кинокамеры в жизнь. В том же году в Париже братья Люмьер продемонстрировали изобретение в действии. На Бульваре Капуцинок в подвале «Гран-кафе» ими был устроен первый публичный платный киносеанс фильма «Прибытие поезда на вокзал Ла Сьота». С этого коммерческого показа и было положено начало мирового кино.

В 1902 году землетрясение в Шемахе (Азербайджан) унесло жизни более трех тысяч человек.

В 1946 году американские военные объявили о создании первого цифрового компьютера Мокли и Экерта (ЭНИАК). Он потреблял 160 киловатт, имел 17 468 ламп, около 70 000 резисторов, 10 000 конденсаторов, 1500 реле и 6000 ручных переключателей.

В 1962 году группа из четырех австрийских альпинистов под руководством Генриха Харрера совершила первое восхождение на высшую точку Океании Пунчак-Джая.

В 1983 году 64 человека погибли во время пожара в кинотеатре «Cinema Statuto» в Турине, во время демонстрации фильма «Невезучие».

Какой сегодня церковный праздник

13 февраля церковь чтит память епископа Никиты Печерского, затворника / фото ua.depositphotos.com

Православная церковь 13 февраля чтит память епископа Никиты Печерского, затворника. Предки считали, что он может помочь защититься от пожара, удара молнии или сильного летнего солнца. Ему об этом и молились. В народе день назвали «Никитой Коником», «Хранитель молний», «Никита Пожарник».  

Что сегодня нельзя делать

Не рекомендуется выходить из дома без особой нужды. Также не стоит работать с острыми предметами - можете травмироваться.

Приметы на 13 февраля    

Читайте такжеСретение Господне: что означает праздник, традиции и приметы дняИздавна существуют погодные приметы на этот день:

- иней – к снегопаду; 

- ясная ночь – завтра будет солнечно;

- сильно кричат вороны – к метели. 

13 февраля именины 

Именины у Иоанна, Никиты, Виктора, Никифора, Ильи и Ивана.

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Автор: Нана Черная