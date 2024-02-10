Какой церковный праздник отмечают 11 февраля по новому и старому стилю, запреты дня и у кого именины.

11 февраля по новому церковному календарю православные вспоминают священномученика Власия, епископа Севастийского. Народный праздник называется Власьев день. За что почитают святого, запреты и приметы дня и что отмечают в православной церкви 11 февраля по старому стилю - рассказываем в материале.

11 февраля 2024 года - какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

11 февраля (24 февраля по старому стилю) - день памяти епископа Власия Севастийского, который жил в III-IV веках.

Власий был родом из Севастии (сейчас это территория современной Турции). С ранних лет он вел праведный образ жизни, поэтому когда стал взрослым, то местные жители избрали его епископом.

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При императоре Диоклитиане начались гонения на христиан, но Власий продолжал читать проповеди, посещал заключенных, лечил мучеников от болезней. Гонения не прекращались, и святой принял решения уйти на гору Аргеос, где поселился в пещере.

Как-то местный правитель Агорикола приказал выловить диких зверей, чтобы ими травить христиан. Ловчие были изумлены, когда увидели множество зверей возле пещеры Власия - они приходили к святому за исцелением. Власия привели к Агриколе, и правитель пытался заставить Власия с помощью пыток отречься от веры, но безуспешно. Так святой и умер, но пока пребывал в заключении, то совершил немало чудес, из-за чего многие язычники уверовали в Христа.

Праздник 11 февраля по старому стилю - день памяти святого Лаврентия, затворника Печерского.

О чем говорят приметы на 11 февраля

В народном календаре 11 февраля - праздник Власьев день. В этот день обычно было похолодание, которое называли власьевские морозы:

выпало много снега - весна будет ранней;

наступила оттепель - холодных дней больше не будет;

иней на деревьях - будут еще морозы.

Но, как правило, власьевские морозы считались последними в сезоне.

Что нельзя делать 11 февраля

Среди главных запретов, что сегодня нельзя делать - ругаться, сквернословить, завидовать, желать зла, отказывать в помощи.

Народные приметы не советуют оставлять на столе нож - иначе не избежать серьезного конфликта, а также грязную посуду - это к материальным проблемам. Нельзя в этот день работать (впрочем, как и в любой другой воскресный день) - в народе верят, что так можно навлечь на себя и на домашних животных болезни.

Что можно делать 11 февраля

Святому Власию молятся об исцелении болящих, особенно при болезнях горла, о здоровье домашних животных, в особенности коров. Просят также о момощи в делах, материальном достатке, мире и Божьем благословении.

Хорошо провести этот день в кругу близких. В старину старались устроить застолье и накормить отборным кормом домашних питомцев и скот.

11 февраля - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Власий, Всеволод, Георгий, Дмитрий, Захар.

Ранее мы публиковали церковный календарь на февраль 2024 с праздниками на каждый день по новому стилю.

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