20 апреля 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать

20 апреля – 110-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 255 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 7 апреля Юлианского календаря.

Какой праздник 20 апреля 2020

В этот день мир отмечает День китайского языка.

В США празднуют День перевернутого ананасового пирога, День двойников, День уважения лимской фасоли, в Нидерландах - День музеев, в Египте – День «цветочного аромата».

Памятные даты 20 апреля, годовщины и события

В 1770 году Джеймс Кук открыл Новый Южный Уэльс - Юго-Восточная Австралия.

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В 1841 году состоялась публикация первого в истории литературы детективного рассказа - «Убийство на улице Морг» американского писателя Эдгара Алана По.

В 1871 году между Токио и Осакой было проложено первое почтовое сообщение в Японии.

В 1902 году супруги Мария и Пьер Кюри получили чистый радий.

В 1910 году комета Галлея максимально приблизилась к Земле.

В 1935 году стараниями журналиста Уоррена Хилла, ведущего шоу «Your Lucky Strike Hit Parade», на американском радио появился первый в мире хит-парад.

В 1940 году в США был продемонстрирован первый электронный микроскоп.

В 1994 году немцы опередили французов и возглавили список наций, потребляющих наибольшее количество алкоголя на душу населения.

В 1995 году по решению президента Франции Франсуа Миттерана прах Пьера и Марии Кюри был перенесен в Пантеон в Париже. Кстати, в 1903 году Шведская королевская академия наук присудила Пьеру и Марии Кюри Нобелевскую премию по физике. Они получили половину награды «в знак признания… их совместных исследований явлений радиации, открытых профессором Анри Беккерелем». Теперь они наконец получили возможность оснастить свою лабораторию необходимой аппаратурой и купить для своей квартиры ванну. Помимо Нобелевской премии, Пьер Кюри был удостоен еще нескольких наград, включая медаль Дэви Лондонского королевского общества (1903) и золотую медаль Маттеуччи Национальной Академии наук Италии (1904). В октябре 1904 года Пьер Кюри был назначен профессором физики Сорбонны, а Мария Кюри - заведующей лабораторией, которой ранее руководил ее муж. В 1905 году он был избран академиком во Французскую академию наук. Специально для него в Парижском университете была образована кафедра общей физики и радиоактивности. В дождливый день 19 апреля 1906 года Пьер Кюри трагически погиб, когда, переходя улицу в Париже, поскользнулся и попал под конный экипаж. Колесо телеги раздавило ему голову, смерть наступила мгновенно. Мария в течение нескольких месяцев находилась в тяжелейшей депрессии. После гибели мужа она была назначена на его место в Парижском университете и 5 ноября 1906 года начала свое первое занятие, став первой в истории университета и Франции в целом женщиной-преподавателем. В 1908 году она стала профессором и получила кафедру. В 1911 году Мария Кюри получила Нобелевскую премию по химии «за выдающиеся заслуги в развитии химии: открытие элементов радия и полония, выделение радия и изучение природы и соединений этого замечательного элемента». Мария Кюри стала первым - и на сегодняшний день единственной в мире женщиной — дважды лауреатом Нобелевской премии. Мария Кюри умерла 4 июля 1934 года близ Санселльмоза. 6 июля 1934 года она была похоронена на кладбище в Со в могиле своего мужа Пьера Кюри. Она чуть больше года не дожила до присуждения Нобелевской премии ее дочери Ирен и зятю Фредерику Жолио за открытие искусственной радиоактивности.

В 1998 году фирма Intel анонсировала процессор Pentuim II Xeon.

В 2001 году Китай официально исключил гомосексуальность из перечня психических заболеваний.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 20 апреля чтит память двух мучеников – святых Руфина и Акилина. В народе день назвали Акулинин. Верили, что в этот день просыпаются русалки. По народной традиции, им нужно было обязательно принести на берег одежду. Считалось, что такая забота отзовется добром: водяные девы оберегут от «глубокой воды». Если пришлось 20 апреля идти к воде, то надо взять с собой пучок полыни или чеснок – считается, что они защищают человека от потусторонних сил.

Что сегодня нельзя делать

Нельзя ссориться с близкими, а еще выглядывать из открытого окна.

Приметы на 20 апреля

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- на небе много звезд – будет богатый урожай ягод и грибов;

- утром мороз - будет много гречки и хлеба;

- дождь - будет богатый урожай малины.

20 апреля именины

Именины у Даниила, Акилины, Георгия, Петра и Аркадия.