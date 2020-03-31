31 марта 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать

31 марта - 90-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 275 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 18 марта Юлианского календаря.

Какой праздник 31 марта 2020

В этот день мир отмечает Международный день видимости трансгендеров и День резервного копирования, или Всемирный день бэкапа.

Читайте такжеЦерковные праздники в апреле 2020: православный календарь на месяцВ США празднуют День апельсинов и лимонов, День моллюсков в ракушке, День Цезаря Чавеса, на Гибралтаре - День матери, а Азербайджане - День геноцида азербайджанцев, на Мальте - День свободы, в Таиланде - День рождения короля Нанклао, в Туркменистане - День работников химической промышленности, на Виргинских островах - День передачи.

Памятные даты 31 марта, годовщины и события

В 1284 году епископ Эли (Илийский) основал Питерхаус – на сегодня это самый старый и самый маленький колледж Кембриджского университета.

В 1770 году английский мореплаватель Джеймс Кук, обследовав Новую Зеландию и выяснив, что она - остров, покидает ее и берет курс на запад - на Австралию.

В 1831 году Квебек и Монреаль получили статус городов.

В 1889 году в Париже состоялось торжественное открытие Эйфелевой башни. Ее конструктор Гюстав Эйфель водрузил на вершине башни французский флаг. Взбираться наверх тогда приходилось по ступенечкам.

В 1893 году американец Уиткомб Джадсон запатентовал новую застежку, названную «молнией».

В 1900 году в американской газете Saturday Evening Post появилась первая реклама автомобилей. Она была под девизом «Автомобили, которые приносят удовлетворение».

В 1901 году был выпущен первый автомобиль «Mercedes-Benz».

В 1909 году был заложен пассажирский лайнер «Титаник».

В 1917 году США купили у Дании Виргинские острова за 25 млн долларов.

В 1918 году США впервые перешли на летнее время.

В 1923 году в Нью-Йорке прошел первый танцевальный марафон. Победительницей стала Алма Каммингс, продержавшаяся на ногах 27 часов.

В 1949 году Ньюфаундленд стал 10-й провинцией Канады.

В 1954 году СССР обратился в НАТО с инициативой принять его в члены организации. Североатлантический альянс отверг это предложение.

В 1967 году Джими Хендрикс сжег свою гитару во время концерта. Зрители, собравшиеся в лондонском Финсбери Парк, обезумели, а Джими пришлось впоследствии регулярно завершать свои выступления подобным образом. Хендрикс - американский гитарист, певец и композитор. В 2009 году журнал «Time» назвал его величайшим гитаристом всех времен. Широко признан как один из наиболее смелых и изобретательных виртуозов в истории рок-музыки. Хендрикса еще при жизни называли феноменом и гением.

В 1999 году вышел в свет один из самых знаменитых научно-фантастических фильмов - «Матрица».

В 2005 году группой астрономов во главе с профессором Майклом Брауном была открыта карликовая планета Макемаке.

В 2017 году на аэродроме Святошин в Киеве совершил свой первый полет самолет Ан-132D, разрабатываемый АНТК «Антонов».

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 31 марта чтит память святителя Кирилла Иерусалимского. В народе день назвали Кирилл – Дери полоз. На Кирилла надо тайком делать добрые дела - они вернутся сторицей. Однако, не хвалитесь, ибо они не зачтутся. Если начать лечить серьезную болезнь, то можно рассчитывать на благоприятный результат.

Что сегодня нельзя делать

Нельзя никому давать хлеб и соль, если в семье есть маленький ребенок, с этими продуктами можно отдать счастье малыша. Нельзя открывать дверь посторонним людям, купая ребенка, – это может привести к несчастью. Не рекомендуется делать покупки - они будут неудачными. Не стоит стричь волосы и ногти – это к неприятностям. Желательно не ходить в гости, чтобы не оставить в чужом доме свое благополучие и успех.

Приметы на 31 марта

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- появились первые цветы - в апреле будет стоять теплая погода;

- снег долго грудами лежит – у скота легкий год будет;

- снег гладкий – к неурожаю, шершавый – к урожаю;

- много комаров в лесу – хорошо уродят овес и ягоды;

- мошкара кружится – к урожаю грибов;

- лебеди прилетели – к теплу.

31 марта именины

Именины у Кирилла, Трофима, Евкарпия, Натальи и Дмитрия.