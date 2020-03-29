29 марта 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать

29 марта - 88-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 277 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 16 марта Юлианского календаря.

Какой праздник 29 марта 2020

В этот день мир отмечает День самопознания и День добрых дел.

В США празднуют День ветеранов войны во Вьетнаме, День лимонного шифонового торта, День дыма и зеркал, День любви Техаса к детям, День владельцев малого бизнеса, в Тайване - День молодежи, на Мадагаскаре - День памяти героев, в Чили - День молодого бойца.

Памятные даты 29 марта, годовщины и события

В 1778 году Джеймс Кук стал первым европейцем, высадившимся на острове Ванкувер. Кук - английский военный моряк, путешественник-исследователь, картограф и первооткрыватель, член Королевского общества и капитан Королевских ВМС. Возглавлял три кругосветные экспедиции по исследованию Мирового океана. Во время этих экспедиций совершил ряд географических открытий.

В 1795 году Людвиг ван Бетховен - немецкий пианист и дирижер, последний представитель «венской классической школы» - впервые дал концерт в Вене. Бетховен начал глохнуть в возрасте 27 лет. Болезнь развивалась на протяжении двух десятилетий и полностью лишила композитора слуха к 48 годам. Новейшие исследования доказывают, что причиной стало заболевание сыпным тифом - распространенной во времена Бетховена инфекцией. Однако, Бетховен, обладая абсолютным внутренним слухом, мог сочинять музыку и будучи глухим. Людвиг ван Бетховен умер 26 марта 1827 года, на 57-м году жизни. Свыше двадцати тысяч человек шли за его гробом. Во время похорон на Верингском кладбище была исполнена любимая заупокойная месса Бетховена «Реквием». В 1862 году останки композитора были эксгумированы для исследования, а в 1888 году перезахоронены на Центральном кладбище Вены. Кстати, на следующий день после смерти Бетховена судмедэксперты вскрыли его череп, чтобы выяснить причину его глухоты, но поставить диагноз так и не удалось. 29 августа 2007 года венский патолог и эксперт судебной медицины Кристиан Рейтер (доцент кафедры судебной медицины Венского медицинского университета) предположил, что неумышленно ускорил кончину Бетховена его врач Андреас Ваврух, который раз за разом протыкал больному брюшину (чтобы вывести жидкость), после чего накладывал на раны примочки, содержавшие свинец. Проведенные Рейтером исследования волос показали, что уровень содержания свинца в организме Бетховена резко возрастал каждый раз после визита врача.

Читайте такжеВыходные и праздники в апреле-2020: сколько дней будем отдыхатьВ 1848 году Ниагарский водопад беспрецедентно остановился более чем на 30 часов. Причина - на реке Ниагара образовались ледяные пробки.

В 1886 году, одержав победу в матче с Иоганном Цукертортом, Вильгельм Стейниц стал первым официальным чемпионом мира по шахматам.

В 1940 году Банк Англии выпустил первые бумажные деньги с высокой степенью защиты от подделок - тонкой металлической нитью в бумаге.

В 1974 году американский космический аппарат «Mariner 10» сделал фотографии планеты Меркурий.

В 1974 году в Китае, в окрестностях города Сиань, местные жители случайно обнаружили «Терракотовую армию», захороненную более 2 тысяч лет назад.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 29 марта чтит память святого великомученика Саввы Ермопольского. Он пожертвовал своей жизнью, отстаивая религию в 3-м веке нашей эры на территории Египта. В народе день назвали «Тележным». 29 марта считался благоприятным для проведения обрядов на будущий урожай. С утра рассыпали навоз по огороду и на полях. Считалось, что это поможет значительно улучшить качество плодородия земли. В старину в этот день проводили осмотр и починку телеги, такой обряд закрепился в современном обществе: 29 марта автомобилисты проводят осмотр и мойку автомобиля, подкачивают резину на колесах.

Что сегодня нельзя делать

Запрещалось в этот день давать или брать деньги взаймы - риск провести весь оставшийся год в нищете. Не рекомендовалось также после захода солнца есть хлеб, считалось, что это приведет к нужде и нищете. Важной приметой дня считался запрет на разжигание огня. Хозяйки старались не таскать тяжести – от этого забот прибавится. Нельзя ссорится, скандалить.

Приметы на 29 марта

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- очень тепло – такой будет погода в ближайшие несколько дней;

- стаи перелетных птиц кружат над домом – скорое потепление.

29 марта именины

Именины у Александра, Иулиана, Трофима, Павла и Дениса.