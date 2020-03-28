28 марта 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать
Какой праздник 28 марта 2020
В этот день мир отмечает День уважения кошки, День рождения стиральной машины, Всемирный день историка и Час Земли.
Читайте такжеВыходные и праздники в апреле-2020: сколько дней будем отдыхатьВ США празднуют День чего-то на палочке, День торта «Черный лес», в Скандинавии - День Рагнара Лодброка, в Японии - День школ чайных церемоний, в Чехии, Словакия - День учителя, на Тибете - День освобождения от крепостного рабства, в Азербайджане - День сотрудников органов национальной безопасности.
Памятные даты 28 марта, годовщины и события
В 193 году гвардейцы продали с аукциона трон римского императора сенатору Дидию Юлиану. Через 66 дней он был казнен.
В 1521 году Магелан первым из европейцев вступил в контакт с филиппинскими аборигенами.
В 1891 году в Лондоне состоялся первый чемпионат мира по тяжелой атлетике.
В 1910 году в Марселе поднялся в воздух первый в мире гидроплан.
В 1930 году город Константинополь был переименован в Стамбул.
В 1935 году в Канаде была запрещена радиореклама по воскресеньям.
В 1964 году лондонский Музей восковых фигур мадам Тюссо объявил, что члены группы «The Beatles» станут первыми рок-музыкантами, чьи фигуры появятся в его экспозиции.
В 1976 году польская путешественница Кристина Хойновская-Лискевич начала из Лас-Пальмаса первое женское одиночное кругосветное плавание на бермудском шлюпе «Мазурек» (9,5 м). Лишь 21 марта 1978 года, спустя почти два года, она вернулась к месту своего старта.
Какой сегодня церковный праздник
Православная церковь 28 марта чтит память священномученика Александра, иерея в Сиде, который во время гонений при императоре Аврелиане (270-275) пострадал за христианскую веру. Александров день еще называют «Лесное ухоженье». Этот праздник посвящен чествованию леса, который для крестьян был кормильцем и поильцем, давал ягоды, грибы, мясо, целебные травы и полезные коренья, а еще материалы для строительства, изготовления инструментом и кухонной утвари. В Александров день ходили в лес, благодарили его за дары и просили прощение за вмешательство. Чтобы не потеряться в лесу читали специальный заговор. От сглаза в этот день нужно до заката носить на одежде булавку, спрятанную от посторонних глаз.
Что сегодня нельзя делать
В Александров день нельзя мыть голову. В противном случае ждет разлука с кем-то из родственников.
Приметы на 28 марта
Издавна существуют погодные приметы на этот день:
- грачи прямо на гнездо летят – к ранней и теплой весне;
- журавли летят низко - к непогоде;
- пасмурно – к ненастью;
- воробьи чирикают – к теплому и солнечному дню.
28 марта именины
Именины у Александра, Никандра, Алексея, Михаила и Дениса.