28 марта 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать

28 марта - 87-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 278 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 15 марта Юлианского календаря.

Какой праздник 28 марта 2020

В этот день мир отмечает День уважения кошки, День рождения стиральной машины, Всемирный день историка и Час Земли.

Читайте такжеВыходные и праздники в апреле-2020: сколько дней будем отдыхатьВ США празднуют День чего-то на палочке, День торта «Черный лес», в Скандинавии - День Рагнара Лодброка, в Японии - День школ чайных церемоний, в Чехии, Словакия - День учителя, на Тибете - День освобождения от крепостного рабства, в Азербайджане - День сотрудников органов национальной безопасности.

Памятные даты 28 марта, годовщины и события

В 193 году гвардейцы продали с аукциона трон римского императора сенатору Дидию Юлиану. Через 66 дней он был казнен.

В 1521 году Магелан первым из европейцев вступил в контакт с филиппинскими аборигенами.

В 1891 году в Лондоне состоялся первый чемпионат мира по тяжелой атлетике.

В 1910 году в Марселе поднялся в воздух первый в мире гидроплан.

В 1930 году город Константинополь был переименован в Стамбул.

В 1935 году в Канаде была запрещена радиореклама по воскресеньям.

В 1964 году лондонский Музей восковых фигур мадам Тюссо объявил, что члены группы «The Beatles» станут первыми рок-музыкантами, чьи фигуры появятся в его экспозиции.

В 1976 году польская путешественница Кристина Хойновская-Лискевич начала из Лас-Пальмаса первое женское одиночное кругосветное плавание на бермудском шлюпе «Мазурек» (9,5 м). Лишь 21 марта 1978 года, спустя почти два года, она вернулась к месту своего старта.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 28 марта чтит память священномученика Александра, иерея в Сиде, который во время гонений при императоре Аврелиане (270-275) пострадал за христианскую веру. Александров день еще называют «Лесное ухоженье». Этот праздник посвящен чествованию леса, который для крестьян был кормильцем и поильцем, давал ягоды, грибы, мясо, целебные травы и полезные коренья, а еще материалы для строительства, изготовления инструментом и кухонной утвари. В Александров день ходили в лес, благодарили его за дары и просили прощение за вмешательство. Чтобы не потеряться в лесу читали специальный заговор. От сглаза в этот день нужно до заката носить на одежде булавку, спрятанную от посторонних глаз.

Что сегодня нельзя делать

В Александров день нельзя мыть голову. В противном случае ждет разлука с кем-то из родственников.

Приметы на 28 марта

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- грачи прямо на гнездо летят – к ранней и теплой весне;

- журавли летят низко - к непогоде;

- пасмурно – к ненастью;

- воробьи чирикают – к теплому и солнечному дню.

28 марта именины

Именины у Александра, Никандра, Алексея, Михаила и Дениса.