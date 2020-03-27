27 марта 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать

27 марта - 86-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 279 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 14 марта Юлианского календаря.

Какой праздник 27 марта 2020

В этот день мир отмечает Международный день виски, Международный день театра и День нефролога.

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Памятные даты 27 марта, годовщины и события

В 1513 году Хуан Понсе де Леон - испанский конкистадор с титулом аделантадо, который основал первое европейское поселение на Пуэрто-Рико - во время поисков источника вечной молодости открыл Флориду.

В 1841 году в Нью-Йорке была опробована первая паровая пожарная машина на конной тяге.

В 1854 году в США Абрахамом Гесснером был запатентован керосин.

В 1860 году житель Нью-Йорка М.Бирн запатентовал штопор.

В 1878 году крестьянин Блинов подал заявку на получение патента на изобретенный им «вагон с нескончаемыми рельсами» - первый в мире гусеничный трактор.

В 1893 году начала работу первая в мире телефонная компания «Bell Telephone Company», основанная Александром Беллом. Кстати, 7 марта 1876 года в США инженер и изобретатель Александр Грэхем Белл получил патент на аппарат для передачи звуков на расстоянии под названием «усовершенствованная модель телеграфа». С этого момента у человечества появился телефон.

В 1928 году в Голландии выпущена первая в мире почтовая марка на футбольную тему.

В 1964 году произошло землетрясение на Аляске, погибли 118 человек.

В 1990 году в Лондоне, на Бейкер-стрит, 221, открылся музей Шерлока Холмса.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь отмечает Федоров день. Особо почитается Федоровская икона Божьей матери. День в народе еще называют Федора-скотника, так как домашние животные сегодня в особом почете.

Что сегодня нельзя делать

Нельзя смотреть очень долго в зеркало до заката солнца - можно привлечь в свою жизнь беду. Еще нельзя точить ножи – тоже к беде.

Приметы на 27 марта

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- мороз – холод продержится еще неделю;

- прогремел гром - лето будет урожайным и теплым.

27 марта именины

Именины у Михаила, Венедикта и Ростислава.