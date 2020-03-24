24 марта 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать
Какой праздник 24 марта 2020
В этот день мир отмечает Международный день борьбы с депрессией, Всемирный день борьбы с туберкулезом и Международный день права на установление истины в отношении грубых нарушений прав человека и достоинства.
Читайте такжеНа завтрак, обед и ужин: рецепты для уничтожения запасов гречкиВ США празднуют День изюма в шоколаде и День сырного стейка, в Уганде - День посадки деревьев, в Польше - Национальный день жизни, в Аргентине - День памяти ради истины и справедливости.
Памятные даты 24 марта, годовщины и события
В 1802 году английский изобретатель Ричард Тревитик получил первый патент на паровоз.
В 1882 году в Берлине немецкий ученый Роберт Кох объявил об открытии возбудителя туберкулеза. Через год он обнаружил и возбудителя холеры. В 1905 году ученому была присуждена Нобелевская премия по физиологии и медицине.
В 1898 году был продан первый американский автомобиль. Модель «Уинтон» за 1000 долларов приобрел горный инженер Роберт Эллисон.
В 1930 году карликовая планета Плутон получила свое имя.
В 1949 впервые во время церемонии вручения «Оскаров» лучшим был назван иностранный фильм - английская экранизация «Гамлета». Исполнитель главной роли Лоренс Оливье был назван лучшим актером, а приз лучшему режиссеру достался Джону Хьюстону за фильм «Сокровища Сьерра-Мадре».
В 1955 году в США была установлена первая морская нефтяная вышка.
В 1972 году на экраны вышел фильм «Крестный отец».
Какой сегодня церковный праздник
Православная церковь 24 марта чтит память святителей Софрония и Ефима (Евфимия). В народе день назвали Ефимов. Говорят, что на Ефима поет первая кукушка. Если вы услышите ее, то потрусите кошелек с монетами – так можно привлечь удачу и богатство.
Что сегодня нельзя делать
В этот день стоит избегать любых хирургических вмешательств, в том числе, стоматологических. Нельзя никому завидовать - сглаз вернется бумерангом.
Приметы на 24 марта
Издавна существуют погодные приметы на этот день:
- порывистый и холодный ветер - весна будет прохладной;
- идет дождь – год будет неурожайным;
- журавли низко пролетают над землей - к дождю;
- лебеди сидят на прудах - ждите тепла.
24 марта именины
Именины у Василия, Евфимия, Софрония, Ивана и Георгия.