24 марта 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать

24 марта - 83-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 282 дня. В XX и XXI веках этот день соответствует 11 марта Юлианского календаря.

Какой праздник 24 марта 2020

В этот день мир отмечает Международный день борьбы с депрессией, Всемирный день борьбы с туберкулезом и Международный день права на установление истины в отношении грубых нарушений прав человека и достоинства.

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Памятные даты 24 марта, годовщины и события

В 1802 году английский изобретатель Ричард Тревитик получил первый патент на паровоз.

В 1882 году в Берлине немецкий ученый Роберт Кох объявил об открытии возбудителя туберкулеза. Через год он обнаружил и возбудителя холеры. В 1905 году ученому была присуждена Нобелевская премия по физиологии и медицине.

В 1898 году был продан первый американский автомобиль. Модель «Уинтон» за 1000 долларов приобрел горный инженер Роберт Эллисон.

В 1930 году карликовая планета Плутон получила свое имя.

В 1949 впервые во время церемонии вручения «Оскаров» лучшим был назван иностранный фильм - английская экранизация «Гамлета». Исполнитель главной роли Лоренс Оливье был назван лучшим актером, а приз лучшему режиссеру достался Джону Хьюстону за фильм «Сокровища Сьерра-Мадре».

В 1955 году в США была установлена первая морская нефтяная вышка.

В 1972 году на экраны вышел фильм «Крестный отец».

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 24 марта чтит память святителей Софрония и Ефима (Евфимия). В народе день назвали Ефимов. Говорят, что на Ефима поет первая кукушка. Если вы услышите ее, то потрусите кошелек с монетами – так можно привлечь удачу и богатство.

Что сегодня нельзя делать

В этот день стоит избегать любых хирургических вмешательств, в том числе, стоматологических. Нельзя никому завидовать - сглаз вернется бумерангом.

Приметы на 24 марта

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- порывистый и холодный ветер - весна будет прохладной;

- идет дождь – год будет неурожайным;

- журавли низко пролетают над землей - к дождю;

- лебеди сидят на прудах - ждите тепла.

24 марта именины

Именины у Василия, Евфимия, Софрония, Ивана и Георгия.