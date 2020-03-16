16 марта 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать

16 марта - 75-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 290 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 3 марта Юлианского календаря.

Какой праздник 16 марта 2020

В этот день мир отмечает День спонтанности, День «Ты все делаешь правильно» и День цветных карандашей.

Читайте такжеВеликий пост 2020: лучшие рецепты постных блюдВ США празднуют День ухода за губами, День артишоковых сердечек, День свободы информации, День кроншнепа и День черной прессы, в Казахстане - День республиканской гвардии, в Литве - День книгоноши, в Финляндии - День святого Урхо.

Памятные даты 16 марта, годовщины и события

В 1521 году португальский мореплаватель Фернан Магеллан во время первого кругосветного путешествия достиг берегов Филиппин.

В 1801 году потерпел крушение британский линейный корабль «Invincible», погибли около 400 человек.

В 1831 году в Париже вышел роман Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери».

В 1917 году компания «Maybelline» выпустила тушь для ресниц, «первую современную косметику для глаз на каждый день».

В 1926 году американский конструктор Роберт Годдард провел успешное испытание первой ракеты на жидком топливе.

В 1962 году посреди Тихого океана исчез американский самолет Lockheed Super Constellation со 107 людьми на борту (96 военных и 11 членов экипажа).

В 1963 году произошло извержение вулкана на Бали, погибли 1700 человек.

В 1976 году на Ямайской международной конференции было подписано соглашение о новой мировой валютной системе.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 16 марта чтит память святых мучеников Евтропия, Клеоника, Василиска и Зинона. В народе день называют Евтропиев. Нужно 16 марта осенить крестным знамением входную дверь в доме, ворота, окна и очаг – это позволит защитить себя и близких от злых сил. Если умыться 16 марта до восхода солнца водой, в которой на ночь оставили серебряный предмет или яйцо, то весь год будете хорошо выглядеть.

Что сегодня нельзя делать

После заката нельзя мусор выносить, иначе, согласно примете, свое счастье выбросишь. Нельзя брать и давать деньги в долг после захода солнца.

Приметы на 16 марта

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- синицы весело щебечут – ждите потепления;

- дикие гуси пролетают - скоро начнутся весенние паводки;

- птицы летят низко - будет мелководье.

16 марта именины

Именины у Михаила, Клеоника, Севастьяна и Марфы.