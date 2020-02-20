Приближается восьмое марта: что подарить девушке, жене, маме
До международного женского дня осталось менее трех недель. Может показаться, что это много, но время летит незаметно. Так что мужчинам уже сейчас пора задуматься о подарках своим женщинам.
Вопрос о том, что подарить на 8 марта девушке, маме, или коллеге, не теряет актуальности из года в год. Выбрать оригинальный подарок может быть непросто, ведь мало кто сегодня хочет дарить “стандартные” цветы и открытки на Международный женский день.
УНИАН задумался о вариантах подарков на 8 марта и собрал лучшие идеи.
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Что подарить девушке на 8 марта
Международный женский день 8 марта - не просто праздник красоты и женственности. Исторически он возник как день солидарности женщин в борьбе за равные права с мужчинами. По сути 8 марта является днем признания вклада женщины в жизнь общества, и многие пытаются подчеркнуть это своим подарком подруге, девушке или жене.
Подарок для домашнего уюта
Традиционно, женщина считается хранительницей домашнего очага. Но даже если это и не так, то возвращаться в уютную квартиру к своим любимым вещам любят все.
Теплый плед, домашние тапочки, махровый халат, симпатичная подушка или огромное полотенце могут стать отличными подарками на 8 марта. Можно придумать и более экзотические варианты, вроде крайне удобного кресла-мешка или яркой пижамы-кигуруми.
Еще один вариант сделать домашнюю обстановку приятнее - наборы ароматических свечей, диффузоры для ароматизации комнаты и увлажнители воздуха.
Подарок для здоровья и красоты
Для мужчин женский день может стать отличным поводом вспомнить о том, что здоровье близкого человека следует оберегать всеми доступными способами.
Подарком женщине на 8 марта может стать и качественная косметика, и средства для ухода за кожей, шампуни (кондиционеры, гели) для волос. Для модниц хорошим подарком может стать плойка, выпрямитель для волос или мультистайлер.
Яркие впечатления
В конце-концов мы дарим подарки для того, чтобы дарить людям радость. Так почему бы не порадовать на 8 марта женщину чем-нибудь необычным? Билет на концерт, сертификат в спа-салон или на массаж, путешествие на воздушном шаре - все это отличные идеи для подарка на 8 марта.
Что можно подарить маме на 8 марта
В жизни большинства мужчин (даже взрослых, семейных и бородатых) мама занимает особое место. Так что выбор подарка маме - важная часть праздника.
Подарок хозяйке
Очень многие матери и бабушки в Украине - опытные и практичные хозяйки. Такие женщины могут по достоинству оценить полезную в быту вещь: набор скатертей, шторы, посуду, мебель, новенький утюг или технику на кухню.
Семейный подарок
Восьмое марта - отличный повод вспомнить о семейных ценностях. Мало какая мать не будет рада возможности провести восьмое марта с семьей: на выходном, или хотя бы за семейным ужином. Особенно - если ее дети живут далеко и появляются в родном доме не часто.
Очень трогательным подарком на восьмое марта может стать и хорошо оформленный семейный фотоальбом. Можно даже вспомнить школьные уроки по рукоделию и украсить его самостоятельно.
Что подарить учителю на 8 марта
Традиция поздравлять учителей на 8 марта прижилась в Украине с советских времен. Впрочем, в этом нет ничего плохого, ведь хорошие учителя часто становятся для детей очень важными воспитателями.
Профессиональный презент
В эпоху борьбы с поборами в школах подарок учителю может стать непростой темой для обсуждения в родительских комитетах. Очевидно, что лучшим подарком учителю может стать нечто простое, но подчеркивающее важность его профессии.
Подарочные издания профильных книг, лазерная указка, интерактивные учебные пособия, карта мира на полстены - лишь первое, что приходит в голову.
Подарки своими руками
К восьмому марта дети могут сделать подарок учителю своими руками, а родители могут им в этом помочь.
Рисуйте картины и открытки, собирайте аппликации, пеките домашнюю выпечку, лепите фигурки из пластилина, набивайте ватой простейшие мягкие игрушки и проявляйте внимание к учителям - они не останутся равнодушными.