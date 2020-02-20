Приближается восьмое марта: что подарить девушке, жене, маме

Выбрать оригинальный подарок на восьмое марта может быть непросто.

До международного женского дня осталось менее трех недель. Может показаться, что это много, но время летит незаметно. Так что мужчинам уже сейчас пора задуматься о подарках своим женщинам.

Вопрос о том, что подарить на 8 марта девушке, маме, или коллеге, не теряет актуальности из года в год. Выбрать оригинальный подарок может быть непросто, ведь мало кто сегодня хочет дарить “стандартные” цветы и открытки на Международный женский день.

УНИАН задумался о вариантах подарков на 8 марта и собрал лучшие идеи.

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Что подарить девушке на 8 марта

Международный женский день 8 марта - не просто праздник красоты и женственности. Исторически он возник как день солидарности женщин в борьбе за равные права с мужчинами. По сути 8 марта является днем признания вклада женщины в жизнь общества, и многие пытаются подчеркнуть это своим подарком подруге, девушке или жене.

Подарок для домашнего уюта

Традиционно, женщина считается хранительницей домашнего очага. Но даже если это и не так, то возвращаться в уютную квартиру к своим любимым вещам любят все.

Теплый плед, домашние тапочки, махровый халат, симпатичная подушка или огромное полотенце могут стать отличными подарками на 8 марта. Можно придумать и более экзотические варианты, вроде крайне удобного кресла-мешка или яркой пижамы-кигуруми.

Еще один вариант сделать домашнюю обстановку приятнее - наборы ароматических свечей, диффузоры для ароматизации комнаты и увлажнители воздуха.

Подарок для здоровья и красоты

Для мужчин женский день может стать отличным поводом вспомнить о том, что здоровье близкого человека следует оберегать всеми доступными способами.

Подарком женщине на 8 марта может стать и качественная косметика, и средства для ухода за кожей, шампуни (кондиционеры, гели) для волос. Для модниц хорошим подарком может стать плойка, выпрямитель для волос или мультистайлер.

Яркие впечатления

В конце-концов мы дарим подарки для того, чтобы дарить людям радость. Так почему бы не порадовать на 8 марта женщину чем-нибудь необычным? Билет на концерт, сертификат в спа-салон или на массаж, путешествие на воздушном шаре - все это отличные идеи для подарка на 8 марта.

Что можно подарить маме на 8 марта

В жизни большинства мужчин (даже взрослых, семейных и бородатых) мама занимает особое место. Так что выбор подарка маме - важная часть праздника.

Подарок хозяйке

Очень многие матери и бабушки в Украине - опытные и практичные хозяйки. Такие женщины могут по достоинству оценить полезную в быту вещь: набор скатертей, шторы, посуду, мебель, новенький утюг или технику на кухню.

Семейный подарок

Восьмое марта - отличный повод вспомнить о семейных ценностях. Мало какая мать не будет рада возможности провести восьмое марта с семьей: на выходном, или хотя бы за семейным ужином. Особенно - если ее дети живут далеко и появляются в родном доме не часто.

Очень трогательным подарком на восьмое марта может стать и хорошо оформленный семейный фотоальбом. Можно даже вспомнить школьные уроки по рукоделию и украсить его самостоятельно.

Что подарить учителю на 8 марта

Традиция поздравлять учителей на 8 марта прижилась в Украине с советских времен. Впрочем, в этом нет ничего плохого, ведь хорошие учителя часто становятся для детей очень важными воспитателями.

Профессиональный презент

В эпоху борьбы с поборами в школах подарок учителю может стать непростой темой для обсуждения в родительских комитетах. Очевидно, что лучшим подарком учителю может стать нечто простое, но подчеркивающее важность его профессии.

Подарочные издания профильных книг, лазерная указка, интерактивные учебные пособия, карта мира на полстены - лишь первое, что приходит в голову.

Подарки своими руками

К восьмому марта дети могут сделать подарок учителю своими руками, а родители могут им в этом помочь.

Рисуйте картины и открытки, собирайте аппликации, пеките домашнюю выпечку, лепите фигурки из пластилина, набивайте ватой простейшие мягкие игрушки и проявляйте внимание к учителям - они не останутся равнодушными.