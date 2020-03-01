1 марта 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать

1 марта - 61-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 304 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 17 февраля Юлианского календаря.

Какой праздник 1 марта 2020

В этот день мир отмечает Всемирный день комплимента, Всемирный день иммунитета, День борьбы с наркобизнесом, Всемирный день гражданской обороны и Международный день детского телевидения и радиовещания, День «Ноль дискриминации» и День осведомленности об аутоагрессии.

Читайте такжеПраздники в марте 2020: календарь на месяцВо Франции празднуют День бабушки, в Исландии - День пива, в Новой Зеландии - День детей, в Казахстане - День благодарности, в США - День цветных женщин, День любителей арахисового масла, День свиньи, День фруктового компота и День тезки, на Кубе - Фестиваль сбора грейпфрутов, в Японии - День борьбы за мир, в Болгарии - Праздник Баба Марта, в Польше - День «отверженных солдат», на Маршалловых островах - День поминовения и памяти жертв ядерных испытаний, в Британии - День святого Давида, в Молдове – Мэрцишор, в Корее - День движения за независимость, в Парагвае - День героев.

Памятные даты 1 марта, годовщины и события

В 1360 году король Англии Эдуард III за 16 фунтов выкупил из французского плена 19-летнего Джеффри Чосера, который стал его камердинером, оруженосцем, а впоследствии - одним из самых выдающихся поэтов Англии.

В 1382 году в Париже произошло массовое избиение сборщиков налогов.

В 1555 году Нострадамус опубликовал свою книгу предсказаний.

В 1565 году в Бразилии была основана португальская колония Рио-де-Жанейро. Через 20 лет в городе проживали 4 000 жителей.

В 1638 году в Северную Америку прибыли первые поселенцы из Швеции.

В 1781 году вступили в силу Статьи Конфедерации - первый конституционный документ США.

Читайте такжеЧтобы пятница удалась: лучшие рецепты алкогольных коктейлей, которые легко приготовить на кухне и в офисеВ 1790 году прошла первая перепись населения США. По ее итогам в стране проживали 3 929 214 человек, включая и негров-рабов, так как 3/5 последних учитывались при определении числа конгрессменов от каждого штата.

Индейцы в переписи не учитывались.

В 1869 году Дмитрий Менделеев составил таблицу системы элементов, основанную на их атомном весе и химическом сходстве.

В 1912 году в Сент-Луисе Альберт Берри совершил первый прыжок с парашютом из летящего самолета, высота составляла 460 м.

В 1928 году в США доктор Герберт Эванс открыл шестой витамин, соответственно и названный «витамином F».

В 1947 году начал свою деятельность Международный валютный фонд.

В 1953 году началось вещание «Радио Свободы».

В 1954 году произошло ядерное испытание Castle Bravo. США взорвали одну из первых водородных бомб мощностью 15 Мт. На некоторые атоллы Маршалловых островов выпало радиоактивное загрязнение, сделав острова непригодными для жизни до сих пор. Под радиоактивные осадки попало японское рыболовное судно «Счастливый дракон».

В 1962 году в Гарден-сити (Мичиган) был открыт первый магазин торговой сети «Кей-Март», ныне одной из крупнейших в Америке.

В 1969 году во время концерта группы The Doors в Майами за неприличное поведение был арестован ее лидер Джим Моррисон.

В 1976 году парламент Великобритании одобрил новые правила дорожного движения, согласно которым использование ремней безопасности стало обязательным.

В 1977 году в Киеве был открыт памятник украинскому философу Григорию Сковороде.

В 1978 году останки Чарли Чаплина были похищены из его могилы в Швейцарии.

Какой сегодня церковный праздник

Православные поклоняются в этот день древнему славянскому богу весны и плодородия Яриле, в честь которого и назван праздник - Ярило, Пров, Данило-новичок. По традиции в этот день люди провожали зиму и встречали весну. Согласно преданию, в этот день повесился Иуда, который предал Иисуса Христа. Поэтому в этот день молятся за близких людей, чтобы в семье не было самоубийц.

Еще 1 марта – седьмой день Масленицы, он называется «Прощеное воскресенье». Накануне Великого поста всем стоит попросить прощения у тех людей, перед которым провинились. Прощеное воскресенье является очень светлым днем перед Великим постом. В последний день Масленицы сжигают чучело из соломы.

Что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя много работать и выполнять тяжелые домашние дела.

Приметы на 1 марта

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- вороны каркают громко – скоро похолодает;

- усилился ветер ночью – ждите обильных осадков и потепления;

- первый день весны – теплый, значит еще будет похолодание.

1 марта именины

Именины у Павла, Порфирия, Феодула, Самуила и Ильи.