29 февраля 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать
Какой праздник 29 февраля 2020
В этот день мир отмечает День оверклокера и Всемирный день шпагоглотателей.
В Ирландии празднуют День святого Освальда.
Памятные даты 29 февраля, годовщины и события
Читайте такжеЧтобы пятница удалась: лучшие рецепты алкогольных коктейлей, которые легко приготовить на кухне и в офисеВ 1288 году Шотландия объявила 29 февраля днем возможности женщины предложить брак мужчине. Условия следующие: необходимо, чтобы «всякая дама, которая идет свататься, надевала нижнюю сорочку из багряной фланели и чтобы кромка ее была хорошо видна, иначе мужчине придется заплатить за нее штраф». Он составлял 1 фунт. От него освобождали только в том случае, если мужчина мог доказать, что уже обручен с другой.
В 1880 году было завершено строительство железнодорожного тоннеля Готард через Альпы, соединяющего Италию со Швейцарией.
В 1888 году американский инженер Герман Холлерит изобрел табулятор - первую электрическую счетную машину.
В 1936 году Нильс Бор - датский физик-теоретик и общественный деятель, один из создателей современной физики, лауреат Нобелевской премии, член Датского королевского общества и его президент с 1939 года, являлся членом более чем 20 академий наук мира - презентовал теорию составного ядра атома.
В 1960 году произошло землетрясение, которое полностью разрушило Агадир (Марокко). За 15 секунд погибли 15 тысяч человек - третья часть населения города.
Какой сегодня церковный праздник
Читайте такжеПраздники в марте 2020: календарь на месяцПравославная церковь 29 февраля чтит память святого Иоанна Кассиана Римлянина. Это - реальный исторический персонаж, христианский монах и богослов, живший в IV-V веках н.э. День памяти Кассиана в високосные годы выпадает на 29 февраля, а в невисокосные - на 28 февраля. Из-за связанных с датой скачков личность Кассиана обросла массой примет и суеверий, которая распространяется не только на этот день, но и на весь високосный год. Касьянов день в народе считался одним из самых опасных, демонических. Считалось, что все, что каким-либо образом связано с этим днем, будет неудачным.
Что сегодня нельзя делать
Считалось, если выйти на улицу в этот день, то есть риск нажить неприятностей или заболеть. Работой в Касьянов день лучше не заниматься, она все равно не будет ладиться. О том, чтобы вступить в брак или крестить ребенка, даже не могло идти речи. Впрочем, нежелательным для таких важных событий считали весь високосный год.
Еще 29 февраля – шестой день празднования Масленицы, он называется «Золовкины посиделки». В предпоследний день Масленицы невестка приглашает к себе в гости своих родителей и родителей мужа.
Приметы на 29 февраля
Издавна существуют погодные приметы на этот день:
- сильный ветер – мор на скотину и холодное лето.
29 февраля именины
Именины у Касьяна.