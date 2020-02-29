29 февраля 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать

29 февраля - 60-й день високосного года по Григорианскому календарю, до конца года остается 306 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 16 февраля Юлианского календаря. Единственный день, отсутствующий в невисокосном году, в основном бывает раз в четыре года (кроме периодов 1697—1703, 1797—1803, 1897—1903 годов, так как 1700, 1800 и 1900 годы были невисокосными).

Какой праздник 29 февраля 2020

В этот день мир отмечает День оверклокера и Всемирный день шпагоглотателей.

В Ирландии празднуют День святого Освальда.

Памятные даты 29 февраля, годовщины и события

Читайте такжеЧтобы пятница удалась: лучшие рецепты алкогольных коктейлей, которые легко приготовить на кухне и в офисеВ 1288 году Шотландия объявила 29 февраля днем возможности женщины предложить брак мужчине. Условия следующие: необходимо, чтобы «всякая дама, которая идет свататься, надевала нижнюю сорочку из багряной фланели и чтобы кромка ее была хорошо видна, иначе мужчине придется заплатить за нее штраф». Он составлял 1 фунт. От него освобождали только в том случае, если мужчина мог доказать, что уже обручен с другой.

В 1880 году было завершено строительство железнодорожного тоннеля Готард через Альпы, соединяющего Италию со Швейцарией.

В 1888 году американский инженер Герман Холлерит изобрел табулятор - первую электрическую счетную машину.

В 1936 году Нильс Бор - датский физик-теоретик и общественный деятель, один из создателей современной физики, лауреат Нобелевской премии, член Датского королевского общества и его президент с 1939 года, являлся членом более чем 20 академий наук мира - презентовал теорию составного ядра атома.

В 1960 году произошло землетрясение, которое полностью разрушило Агадир (Марокко). За 15 секунд погибли 15 тысяч человек - третья часть населения города.

Какой сегодня церковный праздник

Читайте такжеПраздники в марте 2020: календарь на месяцПравославная церковь 29 февраля чтит память святого Иоанна Кассиана Римлянина. Это - реальный исторический персонаж, христианский монах и богослов, живший в IV-V веках н.э. День памяти Кассиана в високосные годы выпадает на 29 февраля, а в невисокосные - на 28 февраля. Из-за связанных с датой скачков личность Кассиана обросла массой примет и суеверий, которая распространяется не только на этот день, но и на весь високосный год. Касьянов день в народе считался одним из самых опасных, демонических. Считалось, что все, что каким-либо образом связано с этим днем, будет неудачным.

Что сегодня нельзя делать

Считалось, если выйти на улицу в этот день, то есть риск нажить неприятностей или заболеть. Работой в Касьянов день лучше не заниматься, она все равно не будет ладиться. О том, чтобы вступить в брак или крестить ребенка, даже не могло идти речи. Впрочем, нежелательным для таких важных событий считали весь високосный год.

Еще 29 февраля – шестой день празднования Масленицы, он называется «Золовкины посиделки». В предпоследний день Масленицы невестка приглашает к себе в гости своих родителей и родителей мужа.

Приметы на 29 февраля

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- сильный ветер – мор на скотину и холодное лето.

29 февраля именины

Именины у Касьяна.