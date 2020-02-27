27 февраля 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать
Какой праздник 27 февраля 2020
В этот день мир празднует Международный день оптимиста, День белого медведя, День Покемона, День цифрового обучения, День осведомленности об аносмии и Всемирный день неправительственных организаций.
Читайте такжеМасленица 2020: приметы, обряды и строгие запретыВ США отмечают День тупости, День клубники, День протеина и День мексиканского кофейного ликера «Калуа», во Вьетнаме - День доктора, в Австралии - Фестиваль прекрасного рождения, в Индии - День языка маратхи, в Доминикане - День независимости, в Сахарской Арабской Демократической Республике - День независимости.
Памятные даты 27 февраля, годовщины и события
В 425 году был основан университет в Константинополе.
В 1472 году властями Сиенской республики (город-государство в Италии до 1555 года, занимало южную часть Тосканы с центром в городе Сиена и на протяжении нескольких веков выступало основным конкурентом и противником Флоренции в Средней Италии) был основан Monte dei Paschi di Siena - старейший банк в мире, существующий до сих пор.
В 1693 году в Лондоне вышел первый в мире журнал для женщин - The Ladies' Mercury.
В 1825 году была опубликована первая глава романа Александра Пушкина «Евгений Онегин».
В 1883 году был запатентован автомат для скручивания сигар.
В 1897 году был получен искусственный подсластитель сахарин.
Читайте такжеЧто приготовить на Масленицу, кроме блинов: рецепты оригинальных блюд (видео)В 1932 году Джеймс Чедвик - английский физик, член Лондонского королевского общества, лауреат Нобелевской премии по физике за 1935 год, ученик Резерфорда, окончил Манчестерский и Кембриджский университеты – открыл нейтрон.
В 1964 году был спущен на воду мезоскаф «Огюст Пикар» - первый в мире туристический подводный аппарат, совершивший 1100 погружений в Женевское озеро.
В 1965 году был совершен первый полет транспортного самолёта Ан-22 - «Антей».
В 2004 году Токийский окружной суд вынес смертный приговор главе секты «Аум Синрике» Секо Асахаре. 6 июля 2018 года привели в исполнение смертный приговор Секо Асахаре и еще шестерым его ближайшим соратникам по секте «Аум Синрике». Асахара был приговорен к повешению. 20 марта 1995 года члены секты распылили в метро Токио нервнопаралитический газ зарин, в результате чего погибли 13 человек. Несколько тысяч человек пострадали. Асахара своей вины не признал, большую часть судебного процесса он хранил молчание. Настоящее имя Асахары - Тидзуо Мацумото.
В 2010 году произошло мощное землетрясение в Чили, погибли более восьмисот человек.
Какой сегодня церковный праздник
Православная церковь 27 февраля чтит память святого Кирилла и его старшего брата Мефодия. Считается, что на Кирилла можно увидеть погоду, которая будет нас ожидать в течение всего лета. Сны в этот день являются вещими. Покупки, которые вы сделаете 27 февраля, будут удачными и долго вам прослужат. Это день успешный для излечения алкоголизма.
Еще 27 февраля – четвертый день Масленицы, он называется «Разгул». В этот день народные гуляния должны продолжаться с утра до позднего вечера.
Что сегодня нельзя делать
В этот день не планируйте визит к врачу. Рекомендуется не стричь волосы и ногти.
Приметы на 27 февраля
Издавна существуют погодные приметы на этот день:
- крепкий мороз - лето будет жарким;
- солнечный день - лето будет теплым, но морозы продержатся еще достаточно долго;
- синицы громко щебечут - ждите тепла.
27 февраля именины
Именины у Авксентия, Кирилла, Михаила, Феодора, Марона и Георгия.