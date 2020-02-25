25 февраля 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать

25 февраля - 56-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 309 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 12 февраля Юлианского календаря.

Какой праздник 25 февраля 2020

В этот день мир празднует Международный день блина, Жирный вторник и День рождения револьвера.

Читайте такжеЧто приготовить на Масленицу, кроме блинов: рецепты оригинальных блюд (видео)В США отмечают День арахиса в шоколаде и День супа «Клэм-чаудер», в Грузии - День советской оккупации, в Украине - День инженерно-авиационной службы авиации ВС, в Кувейте - Национальный день, в Суринаме - День революции, в Венгрии - День памяти жертв коммунистического режима.

Памятные даты 25 февраля, годовщины и события

В 1570 году папа Пий V издал буллу «Regnans in Excelsis», предающей анафеме английскую королеву Елизавету I.

В 1836 году Сэмюэл Кольт получил в США патент на шестизарядный револьвер 45 калибра – «Кольт». Сэмюэл Кольт - американский оружейник, изобретатель и промышленник, основатель компании Colt's Patent Fire-Arms Manufacturing Company. Происхождением из аристократической и достаточно богатой семьи, но независимо от этого основал компанию самостоятельно.

В 1956 году в ходе XX съезда КПСС в ночь с 24 на 25 февраля первый секретарь ЦК КПСС Никита Сергеевич Хрущев выступил с «секретным» докладом о культе Сталина.

В 1956 году в США курица снесла самое большое в мире яйцо - 454 грамм.

В 1999 году в Аргентине Виргиния Риверо родила девочку в момент ДТП. Ее дочь стала самой молодой из людей, которые попали в аварию.

Читайте такжеСегодня начинается Масленица: традиции, празднование и лучшие поздравленияВ 2007 году был введен в эксплуатацию киевский небоскреб «Парус», высота которого составляет 136 метров, общее количество этажей - 33. Он был самым высоким небоскребом Украины офисного назначения до 2010 года. На сегодня является третьим по высоте зданием Украины.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 25 февраля чтит память святых Алексия и Мелетия. В народе 25 февраля называли «рыбным днем», поскольку на ужин было принято готовить пироги-расстегаи с начинкой из рыбы. Помимо этого, многочисленные приметы в этот день призваны подсказать рыболовам, когда ожидать хорошего клева и удачу. Для хозяек 25 февраля – особенный день. Верили, что если пряжу положить на снег, подержать ее на морозе, то работа будет спориться, а вещи, сшитые из такой пряжи, прослужат долго.

Кроме того, в старину знахари старались именно 25 февраля лечить испуг. Считалось, если человек испугался очень сильно, то исцелять его необходимо особым образом, иначе он впоследствии заболеет.

25 февраля – второй день Масленицы, он называется «Заигрыш». В этот день принято веселиться и кататься на санках.

Что сегодня нельзя делать

Нельзя начинать новые дела или планировать поездки.

Приметы на 25 февраля

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- метель - летом будет выпадать много осадков;

- туманы - лето будет дождливым;

- холодный день – весна наступит рано и будет теплой;

- небо звездное – к богатому урожаю;

- сосульки длинные – к хорошему урожаю овощей.

25 февраля именины

Именины у Алексия, Антония, Евгения, Марии и Мелетия.