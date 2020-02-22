22 февраля 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать

22 февраля - 53-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 312 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 9 февраля Юлианского календаря.

Какой праздник 22 февраля 2020

В этот день мир празднует Международный день поддержки жертв преступлений, Всемирный день размышлений и День основателей движения скаутов.

Читайте такжеМасленица 2020: когда отмечают, история и традиции праздникаВ Японии отмечают День кошки и День Такэсимы, в США - День Джорджа Вашингтона, День дикой природы, День прогулки с собакой, День коктейля «Маргарита», в Египте - День единства, в Кыргызстане - работника землеустройства, геодезии и картографии, в Сент-Люсия - День независимости.

Памятные даты 22 февраля, годовщины и события

В 1630 году английские колонисты впервые попробовали попкорн, которым их угостил индеец по имени Кводекуайн.

В 1632 году Галилео Галилей опубликовал свою важнейшую работу - «Диалог о двух главнейших системах мира - птолемеевой и коперниковой», повлиявшую на развитие дальнейшей европейской науки об астрономии.

В 1819 году в Вашингтоне был подписан Договор Адамса-Ониса, согласно которому Флорида перешла от Испании к США: была продана за 5 млн долларов.

В 1920 году в Калифорнии впервые устроили гонки собак за механическим зайцем.

В 1930 году в английском городке Мэнсфилд прошел первый футбольный матч при электрическом освещении.

В 1935 году самолетам было запрещено пролетать над резиденцией президента США – Белым домом.

Читайте такжеМасленица 2020: история, традиции, рецепты блинов (лонгрид)В 1946 году Зельман Ваксман открыл антибиотик стрептомицин. Ваксман - американский микробиолог и биохимик. Лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине (1952 год). При вручении Нобелевской премии Арвид Волгрен из Каролинского института приветствовал Ваксмана как одного из «величайших благодетелей человечества».

В 1983 году американец Алекс Червинский построил пирамиду из 390 монет высотой 4 метра - мировой рекорд.

В 2000 году в Украине была отменена смертная казнь.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 22 февраля чтит память святых Панкратия и Никиты. В народе этот день был посвящен предвесенним хлопотам, его называли «Панкратий-лапотник» - крестьяне плели лапти из лыка и льна. Считалось, что если начать лечить болезнь на Панкратия, то быстро придет выздоровление.

Что сегодня нельзя делать

Запрещается ругаться, скандалить и употреблять плохие слова. Не рекомендуется вечером выходить из дома - недоброжелатели могут вас сглазить.

Приметы на 22 февраля

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- очень темная ночь - вскоре зима закончится;

- шумит лес – ждите быстрого тепла;

- после 22 февраля следующие 7 дней холодные - март будет очень теплым и солнечным;

- весь день оттепель – зима не уйдет еще очень долго.

22 февраля именины

Именины у Геннадия, Иннокентия, Ивана, Петра, Василия и Тихона.