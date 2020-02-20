День алкоголика 2020: история праздника и прикольные поздравления

Каждый год 20 февраля официально празднуется всемирный день алкоголика.

Один из самых необычных праздников - День алкоголика 2020. В международном календаре он отмечается 20 февраля как День людей, победивших алкоголизм.

История праздника День алкоголика

Каждый год 20 февраля официально празднуется всемирный день алкоголика, который для многих современных людей считается важным событием, очередным поводом гульнуть, отметиться в обществе друзей.

Если говорить об исторических фактах и событиях, то это важное торжество зародилось вместе с граненым стаканом, который, по сути, как раз и предназначался для распития спиртных напитков. Всемирный день алкоголика приравнивают к дате 20 февраля, а его начало приписывают далекому 1943 году. Далеко не всем известно, что производился первый граненый стакан в городе Гусь Хрустальный, а его изобретателем считается Вера Мухина.

Поздравления на День алкоголика

В День профессионала

Алкогольной науки

Сами к бокалу

Тянутся руки.

Что ж с поздравленья

Сделаем тост:

Счастья, везенья,

Мира без слёз.

Печень есть мускул.

Что ж, разовьём:

Бог с ней, с закуской,

Снова нальём!

***

День сегодня необычный,

День пришел алкоголичный,

Тост произнесу сейчас,

Выпью даже я за вас!

Проведите день в веселье,

Поднимайте вы бокалы,

Не тревожит пусть похмелье,

И чтоб плохо вам не стало!

***

Придуман на свете не зря

Алкоголика день.

Собираться вам, друзья,

Пусть не будет лень!

Собирайтесь поскорей,

Быстро наливайте,

И прекрасный этот день

Сейчас отмечайте!

Чтобы было хорошо

В компании вашей,

Пусть не будет между вами

Ссоры, драки, фальши!

***

Вам побольше в жизни счастья,

И покрепче вам вина,

Чтоб ушли долой ненастья,

Жизнь всегда была пьяна!

Алкоголиков сегодня

Мы поздравить поспешим,

Чтоб гулялось им свободно

И была веселой жизнь!

Озорные вы гуляки,

На здоровье пейте вы!

Чтобы был праздник ярким,

Вас поздравим громко мы!