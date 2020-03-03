Маринованные шампиньоны, салат с гранатом и печеные яблоки: топ-3 блюда, которые можно приготовить в пост (видео)

2 марта начался Великий пост, который продлится до 18 апреля.

Великий пост считается главным постом во всех христианских конфессиях. Украинцы строго придерживаются всех правил, в частности – постного меню.

В период поста, необходимо познать одну из важных истин: мы едим, чтобы жить, а не живем, чтобы есть. Еда – это лишь источник физиологической энергии, а не духовного обогащения. Осознав это – нам будет легче отказаться от запрещенных продуктов на время поста.

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В пост из пищи полностью исключаются все продукты животного происхождения. Однако в настоящее время хозяйкам хочется приготовить что-то вкусненькое.

К вашему вниманию – ТОП-3 постных блюд.

Маринованные шампиньоны

До 1 кг шампиньонов добавляем несколько лавровых листков и залить кипятком. Через 15 мин сливаем воду, добавляем 1 ст.л. соли, 2 ст.л. сахара, 100 г масла и 50 г уксуса. Перемешиваем, накрываем крышкой и отправляем грибы в холодильник на сутки. Готовые маринованные шампиньоны приправляем луком и подаем к столу.

Салат с гранатом

Варим до готовности 4-6 картофелин в кожуре. Тем временем очищаем гранат и мелко нарезаем лук. Измельчаем готовую картошку и орехи. Нарезаем зелень и смешиваем все ингредиенты салата. Заправляем оливковым маслом, добавляем соль и перец, поливаем лимонным соком и наслаждаемся.

Печеные яблоки

Очищаем сердцевины яблок, чтобы образовалось углубление для начинки. Кладем фрукты в форму для запекания, добавляем в серединки изюм. Также кладем мед и отправляем запекаться на 20 мин при 200 градусах. Наслаждаемся печеными яблоками с чаем или кофе.

Как ранее сообщал УНИАН, в марте 2020 года будут 9 выходных дней (суббота и воскресенье) и один государственный праздник – 8 марта. Поскольку Международный женский день выпадает на воскресенье, выходной день переносится на понедельник. Следовательно, мы будем отдыхать три дня подряд – с 7 по 9 марта.