Масленица 2020: когда отмечают, история и традиции праздника

В 2020-м году Масленица придется на неделю с 24 февраля по 1 марта.

Начало Масленицы 2020 приходится на понедельник 24 февраля, а заканчиваются празднования 1 марта. Это древний славянский праздник, который посвящен концу зимы и весеннему пробуждению природы.

Когда Масленица в Украине

В конце зимы — начале весны славяне будут праздновать старый народный праздник, во время которого приветствуется весна — Масленица. В 2020-м году этот праздник придется на неделю с 24 февраля по 1 марта.

Многие и по сей день встречают теплую пору погода с помощью многолетних традиций.

История Масленицы

Это очень древний праздник. В дохристианскую пору празднование Масленицы было приурочено к весеннему равноденствию, которое у ряда народов, использующих солнечный календарь, было также началом нового года. Нынешнее название праздник получил после принятия христианства на Руси. Дело в том, что православная Церковь старалась упразднить все напоминания о язычестве. Поэтому с XVI века на Руси ввели церковный праздник Сырная седмица, или Мясопуст, который предваряет Великий пост.

В это время полагалось, постепенно отказываясь от соблазнов, подготовить свою душу и тело к покаянию, простив обиды и примирившись с родными и близкими. Общеизвестно, что в последнюю неделю перед постом нельзя употреблять мясо, однако разрешается кушать рыбу и продукты из молока. Поэтому в народе Сырная седмица получила название Масленица. К тому же главный символ праздника — блины, с маслом особенно вкусны. Кроме блинов главными атрибутами праздника являются народные забавы и чучело Масленицы.

Традиции Масленицы

По традиции, Масленичная неделя начинается в понедельник и заканчивается в воскресенье фееричным сжиганием чучела. Каждый день этого праздника уникален и наполнен глубоким смыслом. У каждого из них свое название и ритуалы, которые непременно нужно было исполнять.

Главная традиция Масленицы – выпекание блинов, символизирующих солнце. Кроме того, пекут оладьи, пироги, сырники, пончики и булочки.

Понедельник - встреча. В этот день заканчивали подготовку развлечений, ходили по гостям и выпекали первый праздничный блин. Его, традиционно, отдавали беднякам - за помин душ усопших.

Вторник - заигрыши или, по-простому, сватовство: в деревне в этот день устраивали смотрины. Время выбрано неспроста - в Великий пост свадьбы играть было нельзя, а вот уже после Пасхи, на Красную горку, можно было и отметить создание новой семьи. Поэтому молодежь знакомилась на Масленичной неделе с далеко идущими целями.

Среда - лакомка. В масленичную среду мать жены печет блины и угощает ими зятя. Считается, что чем богаче ее стол, тем больше теща благоволила к мужу своей дочери. Именно от традиций этого дня возникло крылатое выражение "к теще на блины".

Четверг - разгул. В четверг с размахом начиналась Широкая Масленица. И, конечно же, ни одна праздничная неделя не проходила без игр: хороводы, песни всем двором, катания с горки, прыжки через костер, кулачные бои, все это в сопровождении песен и плясок . Но главная традиция - взятие снежного городка. Дети и взрослые строят снежную крепость, делятся на две команды - пехоту и конницу - и начинают игру. Пехота, как правило, защищает крепость, конница же пытается ее разрушить.

Пятница - тещины вечерки. В этот день, наоборот, мать дочери сама наведывается в дом к зятю, и тот так же должен накормить ее символом Масленицы. Причем приходит теща не одна, а с «товарками» - подружками, чтобы похвастаться перед ними, какое уважение ей оказывает зять.

Суббота - золовкины посиделки. В предпоследний день Масленичной недели молодые невестки приглашали к себе в гости родственников мужа, в первую очередь, золовок. Если золовки были незамужние, то приглашались также холостые подруги невестки. А если уже семейные, то и подруги приглашались те, что замужем.

Воскресенье - проводы. Народ начинал подготовку к Великому посту. Просили прощения у близких, поминали усопших. Всю еду доедали, а что оставалось - сжигали. Тщательно мыли посуду, а затем шли в баню. Завершало праздник торжественное сожжение чучела Масленицы, а оставшийся от него пепел развеивали над полями, чтобы грядущий год был урожайным.