цей матеріал доступний українською

16 февраля 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать

05:43, 16 февраля 2020
Праздники
211 0
В Исландии отмечают День женщин / фото pixabay.com

Какой праздник 16 февраля 2020

В США отмечают День инноваций, День помощи ворчунам и День миндаля, в Исландии - День женщин, в Литве - День восстановления государственности, в Греции - Апокриес (Масленица), в Канаде - День наследия.

Памятные даты 16 февраля, годовщины и события

В 1568 году испанская инквизиция вынесла смертный приговор всем жителям Нидерландов.

Иллюстрация REUTERS

В 1923 году Говард Картер вскрыл гробницу фараона Тутанхамона.

В 1948 году американским астрономом Джерардом Койпером был открыт спутник Урана - Миранда.

В 1968 году в городе Хейливилл (штат Алабама) начала функционировать первая в США служба спасения - 911.

В 1978 году была создана первая компьютерная электронная доска объявлений - BBS.

В 2005 году вступил в силу Киотский протокол.

Какой сегодня церковный праздник 

Православная церковь 16 февраля чтит память Святого Симеона и Святой пророчицы Анны. Симеону и Анне молятся, чтобы они подарили здоровье новорожденному ребенку. Святых называют хранителями младенцев.

Что сегодня нельзя делать

В этот день нельзя брать в долг деньги / фото bank.gov.ua

В этот день нельзя брать в долг деньги и носить черные вещи.

Приметы на 16 февраля  

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- воробьи чирикают громко - весна наступит очень скоро;

- идет снег – лето будет дождливым и холодным, до весны еще далеко. 

6 февраля именины 

Именины у Михаила, Анны, Николая, Романа, Адриана и Павла.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #праздник#календарь