16 февраля 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать
Какой праздник 16 февраля 2020
В этот день мир празднует День Киотского протокола.
В США отмечают День инноваций, День помощи ворчунам и День миндаля, в Исландии - День женщин, в Литве - День восстановления государственности, в Греции - Апокриес (Масленица), в Канаде - День наследия.
Памятные даты 16 февраля, годовщины и события
В 1568 году испанская инквизиция вынесла смертный приговор всем жителям Нидерландов.
В 1923 году Говард Картер вскрыл гробницу фараона Тутанхамона.
В 1948 году американским астрономом Джерардом Койпером был открыт спутник Урана - Миранда.
В 1968 году в городе Хейливилл (штат Алабама) начала функционировать первая в США служба спасения - 911.
В 1978 году была создана первая компьютерная электронная доска объявлений - BBS.
В 2005 году вступил в силу Киотский протокол.
Какой сегодня церковный праздник
Православная церковь 16 февраля чтит память Святого Симеона и Святой пророчицы Анны. Симеону и Анне молятся, чтобы они подарили здоровье новорожденному ребенку. Святых называют хранителями младенцев.
Что сегодня нельзя делать
В этот день нельзя брать в долг деньги и носить черные вещи.
Приметы на 16 февраля
Издавна существуют погодные приметы на этот день:
- воробьи чирикают громко - весна наступит очень скоро;
- идет снег – лето будет дождливым и холодным, до весны еще далеко.
6 февраля именины
Именины у Михаила, Анны, Николая, Романа, Адриана и Павла.