16 февраля 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать

16 февраля - 47-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 318 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 3 февраля Юлианского календаря.

Какой праздник 16 февраля 2020

В этот день мир празднует День Киотского протокола.

В США отмечают День инноваций, День помощи ворчунам и День миндаля, в Исландии - День женщин, в Литве - День восстановления государственности, в Греции - Апокриес (Масленица), в Канаде - День наследия.

Памятные даты 16 февраля, годовщины и события

В 1568 году испанская инквизиция вынесла смертный приговор всем жителям Нидерландов.

В 1923 году Говард Картер вскрыл гробницу фараона Тутанхамона.

В 1948 году американским астрономом Джерардом Койпером был открыт спутник Урана - Миранда.

В 1968 году в городе Хейливилл (штат Алабама) начала функционировать первая в США служба спасения - 911.

В 1978 году была создана первая компьютерная электронная доска объявлений - BBS.

В 2005 году вступил в силу Киотский протокол.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 16 февраля чтит память Святого Симеона и Святой пророчицы Анны. Симеону и Анне молятся, чтобы они подарили здоровье новорожденному ребенку. Святых называют хранителями младенцев.

Что сегодня нельзя делать

В этот день нельзя брать в долг деньги и носить черные вещи.

Приметы на 16 февраля

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- воробьи чирикают громко - весна наступит очень скоро;

- идет снег – лето будет дождливым и холодным, до весны еще далеко.

6 февраля именины

Именины у Михаила, Анны, Николая, Романа, Адриана и Павла.