10 февраля 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать

10 февраля - 41-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 324 дня. В XX и XXI веках этот день соответствует 28 января Юлианского календаря.

Какой праздник 10 февраля 2020

В этот день мир отмечает День рождения утюга, Международный день борьбы с эпилепсией и Всемирный день зернобобовых культур.

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Памятные даты 10 февраля, годовщины и события

В 1636 году впервые письменно было заявлено о появлении утюга.

В 1881 году в Париже, в Национальном театре комической оперы, состоялась премьера оперы Жака Оффенбаха «Сказки Гофмана».

В 1906 году был спущен на воду английский броненосец «Дредноут» («Неустрашимый»). Он считался лучшим кораблем того времени.

В 1940 году на экраны вышла первая серия мультфильма «Том и Джерри».

В 1942 году самый первый в истории «Золотой диск» (покрытый слоем золота) звукозаписывающей компании RCA Victor был вручен Гленну Миллеру. Он был с записью хита «Чаттануги чу-чу».

В 1947 году в Париже были подписаны мирные договоры между государствами-победителями во Второй мировой войне и бывшими союзниками гитлеровской Германии - Италией, Румынией, Венгрией, Болгарией и Финляндией. Они вступили в силу 15 сентября 1947 года.

В 1986 году в Палермо открылся крупнейший процесс над сицилийской мафией - «Максипроцесс».

В 1996 году начался первый шахматный матч между суперкомпьютером IBM Deep Blue и Гарри Каспаровым. Со счетом 4-2 победил Каспаров.

В 2009 году на орбите Земли произошло первое столкновение искусственных спутников за всю историю космонавтики.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 10 февраля чтит память Ефрема Сирина. Живший в 4 веке, он был учителем христианской церкви, поэтом и богословом, среди его трудов особенно важны толкования Святого Писания. В народе его прозывали также запечником, сверчковым заступником, ветродуем, прибаутником, а 10 февраля называли Ефремов день. Считалось, чтобы защитить дом от злых людей и нечистой силы, следовало подметать не простым, а полынным веником. Больше всего примечателен Ефремов день именинами домового. На ночь полагалось угостить его, оставив гостинцы.

Что сегодня нельзя делать

Нельзя в Ефремов день убивать насекомых, обитающих в доме. Также запрещается ругаться, скандалить и употреблять плохие слова.

Приметы на 10 февраля

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- сильный ветер - лето будет дождливым и холодным;

- лес стал черным – будет оттепель;

– на Ефрема всегда хорошо клюет рыба.

10 февраля именины

Именины у Ольги, Феодосия, Палладия, Владимира и Ефрема.