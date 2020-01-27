Выходные и праздники в феврале 2020: когда и сколько будем отдыхать (календарь)

Сколько праздников и дополнительных выходных дней ожидается в феврале 2020 года?

В последний месяц зимы - февраль - украинцы будут работать всего 20 дней. Но официальных государственных выходных в честь праздников в этом месяце не будет.

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Украинцы в феврале получают в качестве законных выходных лишь субботы и воскресенья – 9 дней. Но в этом месяце есть ряд праздников и дат, о которых стоит помнить.

УНИАН собрал для Вас список праздников и значимых дат, которые отмечаются в феврале 2020 года.

Праздники в феврале 2020

2 февраля - День сурка

4 февраля - Всемирный день борьбы против рака

6 февраля - Международный день бармена

9 февраля - Международный день стоматолога

11 февраля - Всемирный день больного

14 февраля - День Святого Валентина (День влюбленных), День компьютерщика

(День влюбленных), День компьютерщика 15 февраля - Международный день онкобольного ребенка, Сретение Господне

17 февраля - День спонтанного проявления доброты, День кота в Европе

19 февраля - начало Великого поста, День государственного герба Украины

20 февраля 2020 - День Героев Небесной сотни

21 февраля - Международный день родного языка

24 февраля - 1 марта - Масленица

28 февраля - День штурманской службы авиации ВСУ

Календарь на февраль 2020