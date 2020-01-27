Выходные и праздники в феврале 2020: когда и сколько будем отдыхать (календарь)
06:41, 27 января 2020Праздники
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Сколько праздников и дополнительных выходных дней ожидается в феврале 2020 года?
В феврале будет на один выходной день больше, чем обычно / pixabay.com
В последний месяц зимы - февраль - украинцы будут работать всего 20 дней. Но официальных государственных выходных в честь праздников в этом месяце не будет.
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Украинцы в феврале получают в качестве законных выходных лишь субботы и воскресенья – 9 дней. Но в этом месяце есть ряд праздников и дат, о которых стоит помнить.
УНИАН собрал для Вас список праздников и значимых дат, которые отмечаются в феврале 2020 года.
Праздники в феврале 2020
- 2 февраля - День сурка
- 4 февраля - Всемирный день борьбы против рака
- 6 февраля - Международный день бармена
- 9 февраля - Международный день стоматолога
- 11 февраля - Всемирный день больного
- 14 февраля - День Святого Валентина (День влюбленных), День компьютерщика
- 15 февраля - Международный день онкобольного ребенка, Сретение Господне
- 17 февраля - День спонтанного проявления доброты, День кота в Европе
- 19 февраля - начало Великого поста, День государственного герба Украины
- 20 февраля 2020 - День Героев Небесной сотни
- 21 февраля - Международный день родного языка
- 24 февраля - 1 марта - Масленица
- 28 февраля - День штурманской службы авиации ВСУ
Календарь на февраль 2020
В феврале будет на один выходной день больше, чем обычно / calend.ru
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