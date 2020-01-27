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Выходные и праздники в феврале 2020: когда и сколько будем отдыхать (календарь)

06:41, 27 января 2020
Праздники
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В феврале будет на один выходной день больше, чем обычно / pixabay.com

В последний месяц зимы - февраль - украинцы будут работать всего 20 дней. Но официальных государственных выходных в честь праздников в этом месяце не будет.

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Украинцы в феврале получают в качестве законных выходных лишь субботы и воскресенья – 9 дней. Но в этом месяце есть ряд праздников и дат, о которых стоит помнить.

УНИАН собрал для Вас список праздников и значимых дат, которые отмечаются в феврале 2020 года. 

Праздники в феврале 2020

  • 2 февраля - День сурка
  • 4 февраля  - Всемирный день борьбы против рака
  • 6 февраля  - Международный день бармена
  • 9 февраля - Международный день стоматолога
  • 11 февраля - Всемирный день больного
  • 14 февраля  - День Святого Валентина (День влюбленных), День компьютерщика
  • 15 февраля  - Международный день онкобольного ребенка, Сретение Господне
  • 17 февраля  - День спонтанного проявления доброты, День кота в Европе
  • 19 февраля  - начало Великого поста, День государственного герба Украины
  • 20 февраля 2020 - День Героев Небесной сотни
  • 21 февраля  - Международный день родного языка
  • 24 февраля - 1 марта  - Масленица
  • 28 февраля - День штурманской службы авиации ВСУ

Календарь на февраль 2020 

В феврале будет на один выходной день больше, чем обычно / calend.ru

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Теги: #праздники#выходные#церковь#выходные в Украине