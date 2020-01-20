День соборности Украины: история празднования 22 января

22 января в Украине будут праздновать годовщину воссоединения УНР и ЗУНР.

В ближайшие дни в Украине будут отмечать один из важнейших государственных праздников, роль которого в истории страны сложно переоценить. В среду, 22 января, жители нашей страны будут поздравлять друг друга с Днем соборности Украины. Этот праздник имеет уже более чем столетнюю историю. Почему Украина празднует День соборности именно 22 января - читайте в материале УНИАН.

День соборности Украины: история праздника

Впервые День соборности Украины отпраздновали в 1939 году в Хусте. Тогда этот город был столицей Карпатской Украины - чехословацкой автономии.

А официально праздновать День соборности в Украине начали лишь в 1999 году после указа президента Леонида Кучмы. Ежегодно в этот день отмечают важное историческое событие, произошедшее в 1919 году - провозглашение Акта воссоединения Украинской народной республики и Западноукраинской народной республики.

Также в этот день вспоминают подписание Четвертого Универсала Центральной Рады. Это произошло годом ранее - 22 января 1918 года. Этим документом провозглашалась полная независимость УНР.

Акт воссоединения был провозглашен на Софийской площади Киева. После этого состоялся молебен и военный парад.

Празднование Дня соборности Украины временно прерывалось из-за указа бывшего президента Виктора Януковича. В 2011 году своим указом он постановил отмечать 22 января День соборности и Свободы. В 2014 году полноценное празднование Дня соборности вернул тогдашний президент Петр Порошенко.

Текст Четвертого Универсала Центральной Рады (на языке оригинала)

ІМЕНЕМ УКРАІНСЬКОІ НАРОДНОІ РЕСПУБЛІКИ.

ДИРЕКТОРІЯ ОПОВІЩАЄ НАРОД УКРАІНСЬКІЙ ПРО ВЕЛИКУ ПОДІЮ В ІСТОРІІ ЗЕМЛІ НАШОІ УКРАІНСЬКОІ.

3-ГО СІЧНЯ 1919 РОКУ В М. СТАНІСЛАВОВІ УКРАІНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РАДА ЗАХІДНОІ УКРАІНСЬКОІ НАРОДНОІ РЕСПУБЛІКИ, ЯК ВИРАЗНИК ВОЛІ ВСІХ УКРАІНЦІВ Б. АВСТРІЙСЬКОІ ІМПЕРІІ І ЯК НАЙВИЩИЙ ІХНІЙ ЗАКОНОДАВЧИЙ ЧИННИК, ТОРЖЕСТВЕННО ПРОГОЛОСИЛА ЗЛУКУ ЗАХІДНЬОІ УКРАІНСЬКОІ НАРОДНЬОІ РЕСПУБЛІКИ З НАДНІПРЯНСЬКОЮ УКРАІНСЬКОЮ НАРОДНЬОЮ РЕСПУБЛІКОЮ В ОДНОЦІЛЬНУ СУВЕРЕННУ НАРОДНЮ РЕСПУБЛІКУ.

ВІТАЮЧИ З ВЕЛИКОЮ РАДІСТЮ ЦЕЙ ІСТОРИЧНИЙ КРОК ЗАХІДНИХ БРАТІВ НАШИХ, ДИРЕКТОРІЯ УКРАІНСЬКОІ НАРОДНЬОІ РЕСПУБЛІКИ УХВАЛИЛА ТУЮ ЗЛУКУ ПРИЙНЯТИ І ЗДІЙСЬНЯТИ НА УМОВАХ, ЯКІ ЗАЗНАЧЕНІ В ПОСТАНОВІ ЗАХІДНЬОІ УКРАІНСЬКОІ НАРОДНЬОІ РЕСПУБЛІКИ ВІД 3-ГО СІЧНЯ 1919 РОКУ.

ОДНИНІ ВО ЕДИНО ЗЛИВАЮТЬСЯ СТОЛІТТЯМ ОДІРВАНІ ОДНА ВІД ОДНОІ ЧАСТИНИ ЕДИНОІ УКРАІНИ — ЗАХІДНО-УКРАІНСЬКА НАРОДНЯ РЕСПУБЛІКА / ГАЛИЧИНА, БУКОВИНА, І УГОРСЬКА УКРАІНА / І НАДДНІПРЯНСЬКА ВЕЛИКА УКРАІНА.

ЗДІЙСНИЛИСЬ ВІКОВІЧНІ МРІІ, ЯКИМИ ЖИЛИ І ЗА ЯКІ УМІРАЛИ КРАЩІ СИНИ УКРАІНИ.

ОДНИНІ Є ЄДИНА НЕЗАЛЕЖНА УКРАІНСЬКА НАРОДНЯ РЕСПУБЛІКА.

Традиции празднования Дня соборности

Поскольку этот праздник связан с процессом объединения украинских земель, мероприятия, проводимые 22 января, призваны отобразить именно этот процесс. Пожалуй, самое знаковое из таковых состоялось в 1990 году и получило название "живая цепь". Тогда люди выстроились "цепью" от Киева до Львова и Ивано-Франковска. По различным оценкам, участие в такой акции приняли до трех миллионов человек.

С тех пор идея проведения "живой цепи" стала хорошей традицией. Такие акции устраивают ежегодно в различных уголках Украины, а в Киеве 22 января принято подобным образом "соединять" два берега Днепра - левый и правый. Подобный флешмоб проводят, в частности, на столичном мосту Патона.

Праздничные мероприятия 22 января проходят не только в Украине. Акции, посвященные Дню соборности устраивают украинцы, проживающие в различных городах Европы и Америки.

Видео: Украина готовится отмечать День соборности