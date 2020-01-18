Крещение-2020: история и традиции праздника

Уже завтра православный мир будет отмечать праздник Крещения Господня.

Уже завтра весь православный мир будет праздновать один из самых важных дней в церковном календаре. Ежегодно 19 января отмечается праздник Крещения. Чем именно примечателен этот праздник, с чем он связан и как правильно его отметить - читайте в материале УНИАН.

Что означает праздник Крещения Господня

Традиционно в этот день люди во всем мире вспоминают важное событие в жизни Иисуса Христа - его крещение в реке Иордан. Его совершил пророк Иоанн Предтеча, которого впоследствии стали называть Крестителем.

Это праздник также иногда называют Богоявлением. Это название оно получило из-за чуда, которое произошло прямо во время крещения. На Иисуса с небес сошел Святой дух, который представлял собой голубя, и назвал его сыном. Таким образом было засвидетельствовано, что Иисус является Сыном Божьим.

Крещение непосредственно связано с жизнью Иисуса, поэтому оно входит в число двунадесятых праздников. Отмечать его начинают за день - 18 января.

Праздновать Крещение начали еще при жизни апостолов.

Крещение-2020: основные традиции праздника

Главный символ Крещения - вода. Именно с ней в этот день связаны основные традиции и ритуалы. Считается, что 19 января она имеет особую силу исцеления. Именно поэтому на Крещение во всех храмах, кроме праздничной молитвы, проводят освящение воды. Это нужно для того, чтобы ее могли забрать домой люди, большое количество которых утром идет в церковь. Эту воду можно пить либо освячивать ею помещение. Хранят ее, как правило, в течение года, считая, что все 365 (или 366) дней она имеет чудодейственные способности.

Еще одна неотъемлемая традиция Крещения - купание в водоемах, которые до этого было освячены священником. Осуществляют его при любой погоде - даже в сильный мороз.

Как купаться на Крещение

Несмотря на то, что традиция ныряния 19 января имеет долгую историю и общее убеждение в своей безопасности, к этому следует подходить только при условии соблюдения ряда правил. В противном случае это может принести не исцеление от болезни или общее духовное очищение, а наоборот - ухудшение собственного здоровья.

Прежде всего, этот обряд нужно совершать исключительно по причине искренней веры, не преследуя при этом каких-либо меркантильных целей, материальных желаний и тому подобное. Если в этом вопросе вы действительно уверены, далее следует проверить, готов ли ваш организм к такому событию. Для этого нужно обязательно проконсультироваться с врачом. Даже без этого известно, что медики категорически не рекомендуют купаться на Крещение людям, которые имеют сердечно-сосудистые заболевания, воспалительные процессы, сахарный диабет, туберкулез, заболевания почек и нервной системы, желудка, венерические и тому подобное. Этот список не является исчерпывающим, поэтому дать точную рекомендацию в данном вопросе может исключительно ваш лечащий врач.

Особое значение имеет место для купания. Для ныряния в прорубь следует выбрать официально обустроенную локацию, на которой обеспечено дежурство врачей и спасателей. Как правило, список таких мест обнародуют за несколько дней до празднования Крещения. Собираясь на купание, с собой следует взять соответствующую одежду, обувь (желательно - не резиновую, поскольку она может представлять опасность на скользкой поверхности). Также нужно иметь с собой полотенца и халат. Перед купанием нужно сделать легкую разминку, а после - надеть сухую одежду.

До, во время и после процедуры запрещено употреблять алкоголь. Информация о том, что он якобы должен согревать во время ныряния является мифом.

Обряд купания обязательно сопровождайте молитвой.

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