Крещенский сочельник: лучшие поздравления со Щедрым вечером в картинках, открытках и стихах (видео)
Праздник Крещение Господне 2019 начинают праздновать вечером накануне, то есть с вечера 18 января. Этот день зовется Крещенский сочельник.
Считается, что именно в ночь с 18 на 19 января освящается вся вода в водоемах и просто набранная вода, на которую падал ночью лунный свет.
Поздравления на Крещенский сочельник 2020
Я в сочельник вам Крещенский
Пожелать хочу добра,
Чтобы смыла все невзгоды
Завтра чистая вода.
Пусть семья живет счастливо,
Веры крепкой вам в сердцах,
Пусть дает Господь вам силы
И подарит блеск в глазах.
***
Накануне праздника Крещения
Пожелать хочу благословения,
Радости, здоровья и спокойствия,
Духа твердости и жизнестойкости.
В дом пускай придет благополучие,
Жизнь пускай дает самое лучшее.
Позитива, счастья и везения,
И всегда с улыбкой настроения!
***
В Крещенский сочельник
Желаю добра.
Чтоб жизнь полна верой,
Любовью была.
Очистятся мысли
Пусть ваши теперь.
Пусть к лучшей лишь жизни
Откроется дверь.
Вода пусть святая
Поможет во всем,
От бед сберегая,
Освятит ваш дом.
***
В Крещенский сочельник тебя поздравляю,
Ведь скоро наступит уже торжество.
Улыбок прекрасных и ярких желаю,
Чтоб сердце любовью чудесной цвело.
Пусть Ангелы будут повсюду с тобою,
Пускай защитят от беды небеса,
Пусть дни все и ночи блистают покоем
И к счастью ведет пусть Крещенья пора.
В этот праздничный вечер накануне Крещения хочу пожелать мира, достатка, благополучия. Желаю, чтобы все были здоровыми, радостными и счастливыми. Пускай ангел-хранитель стоит на страже добра, защищает вашу семью и помогает в непростых ситуациях.
В Крещенский сочельник желаю светлых ощущений счастья и любви, доброй надежды в сердце и радости в душе, крепкой и дружной семьи, уважения и удачи на жизненном пути, благодати и достатка в доме.
В праздник всех православных, в Крещенский сочельник, пожелаем друг другу всех благ земных. Пусть в нашем мире царит покой и благоденствие. Пусть в семьях правит любовь и уважение. В этот светлый день желаем всем крепкого здоровья, достатка, благополучия. Пусть сегодня благодать Господня коснется каждого из нас.
Со щедрым вечером поздравления
Пускай на Щедрый вечер
С теплом придет уют,
Пусть радостные встречи
В дом счастье принесут!
Пусть смехом и везением,
Судьба украсит дни,
Любовью, вдохновением,
Исполнив все мечты!
***
Желаем много-много счастья,
Любви безудержной, беспечной.
Пусть поздравления к вам примчатся
В прекрасный праздник Щедрый Вечер.
Живите в мире без обманов
Дарите близким радость, ласку.
Желаем вам мы понимания
И жизни долгой и прекрасной.
***
День сегодня необычный,
Нынче праздник – Щедрый Вечер.
Всюду смех, тепло, улыбки,
Льются песни бесконечно.
Пусть подарит этот праздник
Вам любовь и процветание.
Окна ваши разукрасит
Все морозными цветами.
Поздравления с крещенским сочельником: картинки и открытки