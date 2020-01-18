Крещенский сочельник: лучшие поздравления со Щедрым вечером в картинках, открытках и стихах (видео)

18 января, аккурат накануне великого праздника Крещения Господнего, отмечается Крещенский сочельник.

Праздник Крещение Господне 2019 начинают праздновать вечером накануне, то есть с вечера 18 января. Этот день зовется Крещенский сочельник.

Считается, что именно в ночь с 18 на 19 января освящается вся вода в водоемах и просто набранная вода, на которую падал ночью лунный свет.

Поздравления на Крещенский сочельник 2020

Я в сочельник вам Крещенский

Пожелать хочу добра,

Чтобы смыла все невзгоды

Завтра чистая вода.

Пусть семья живет счастливо,

Веры крепкой вам в сердцах,

Пусть дает Господь вам силы

И подарит блеск в глазах.

***

Накануне праздника Крещения

Пожелать хочу благословения,

Радости, здоровья и спокойствия,

Духа твердости и жизнестойкости.

В дом пускай придет благополучие,

Жизнь пускай дает самое лучшее.

Позитива, счастья и везения,

И всегда с улыбкой настроения!

***

В Крещенский сочельник

Желаю добра.

Чтоб жизнь полна верой,

Любовью была.

Очистятся мысли

Пусть ваши теперь.

Пусть к лучшей лишь жизни

Откроется дверь.

Вода пусть святая

Поможет во всем,

От бед сберегая,

Освятит ваш дом.

***

В Крещенский сочельник тебя поздравляю,

Ведь скоро наступит уже торжество.

Улыбок прекрасных и ярких желаю,

Чтоб сердце любовью чудесной цвело.

Пусть Ангелы будут повсюду с тобою,

Пускай защитят от беды небеса,

Пусть дни все и ночи блистают покоем

И к счастью ведет пусть Крещенья пора.

В этот праздничный вечер накануне Крещения хочу пожелать мира, достатка, благополучия. Желаю, чтобы все были здоровыми, радостными и счастливыми. Пускай ангел-хранитель стоит на страже добра, защищает вашу семью и помогает в непростых ситуациях.

В Крещенский сочельник желаю светлых ощущений счастья и любви, доброй надежды в сердце и радости в душе, крепкой и дружной семьи, уважения и удачи на жизненном пути, благодати и достатка в доме.

В праздник всех православных, в Крещенский сочельник, пожелаем друг другу всех благ земных. Пусть в нашем мире царит покой и благоденствие. Пусть в семьях правит любовь и уважение. В этот светлый день желаем всем крепкого здоровья, достатка, благополучия. Пусть сегодня благодать Господня коснется каждого из нас.

Со щедрым вечером поздравления

Пускай на Щедрый вечер

С теплом придет уют,

Пусть радостные встречи

В дом счастье принесут!

Пусть смехом и везением,

Судьба украсит дни,

Любовью, вдохновением,

Исполнив все мечты!

***

Желаем много-много счастья,

Любви безудержной, беспечной.

Пусть поздравления к вам примчатся

В прекрасный праздник Щедрый Вечер.

Живите в мире без обманов

Дарите близким радость, ласку.

Желаем вам мы понимания

И жизни долгой и прекрасной.

***

День сегодня необычный,

Нынче праздник – Щедрый Вечер.

Всюду смех, тепло, улыбки,

Льются песни бесконечно.

Пусть подарит этот праздник

Вам любовь и процветание.

Окна ваши разукрасит

Все морозными цветами.

Поздравления с крещенским сочельником: картинки и открытки