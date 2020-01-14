Праздник Василия-2020: лучшие поздравления в открытках и стихах

Христиане восточного обряда сегодня чтят память Василия Великого.

14 января, кроме традиционного для многих Старого Нового Года, христиане чтят память Святого Василия. Этот день неофициально входит в тройку главных христианских праздников зимы наряду с Рождеством и Крещением.

Чем именно примечателен День Василия и как лучше поздравлять родных и близких - читайте в материале УНИАН.

Кто такой Святой Василий

У христиан восточного обряда издавна почитают Святителя Василия Великого, часть мощей которого хранится в Почаевской Лавре на Тернопольщине. Подобно Святому Николаю, Василия считают чудотворцем из-за его способности к исцелению.

Василий Великий, по имеющимся данным, - ученый, автор кодекса монашеской жизни. Его также считают одним из трех каппадокийских отцов церкви.

14 января именины, кроме Василия, празднуют все, кто носит имя Григорий, Петр, Феодосий, Федот и Эмилия.

Как празднуют День Василия

Поскольку это глубоко религиозный праздник, обязательным атрибутом празднества должен быть поход в церковь. В этот день там проводят специальные службы. Кроме того, 14 января существует давняя традиция посевания, которое совершают дети. Для этого используют пшеницу и рожь.

Что касается запретов на Василия, то в этот день категорически нельзя давать деньги в долг. Это касается даже близких людей и родственников. Также нельзя перечислять деньги и решать любые вопросы, связанные с финансами. Кроме того, нельзя выносить из дома мусор.

Поздравления на Васильев день

Нехай у день твого святого,

Ангел сил додасть до всього,

Щоб життя не було сірим,

Хай додасть наснаги й віри,

Перемог на кожнім кроці,

Досягати без вагання,

З днем ангела Василя,

Прийми привітання!

***

Нехай в житті усе тобі, Василь,

Легко вдається, без зусиль,

Хай щастя наповнює дім,

Всі негаразди розвіються у дим

Нехай в душі любов живе,

Здоров'я Бог тобі дає,

Будь сильним і веселим ти

До мрії без перешкод іди!

***

Василь, вітаємо зі Святом!

Бажаєм радості та сил,

Кохання ніжного й достатку,

І жити довго - до сивин!

Хай Ангел завжди поруч буде,

Та береже тебе від зла!

Твій шлях, Василю, світлим буде,

Здоров’я й сил! П’ємо до дна!

***

Застелила білим снігом,

Землю хуртовина,

А святковий стіл накрила,

Біла скатертина.

В день зимовий гріють душу,

Теплі побажання,

Настрій свята в серці творять,

Щирі привітання!

В іменини ми бажаєм,

І щодня й щомиті,

Хай Василю помагає,

Ангел покровитель!

***

Ти, Василь, у нас боєць,

І в роботі молодець!

Люблять всі тебе дівчата,

Липнуть всі, немов ти м’ята,

Ти в нас гордий, не здаєшся,

На любов не піддаєшся!

Хай завжди тобі везе,

І в житті буде усе!