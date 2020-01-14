Праздник Василия-2020: лучшие поздравления в открытках и стихах
14 января, кроме традиционного для многих Старого Нового Года, христиане чтят память Святого Василия. Этот день неофициально входит в тройку главных христианских праздников зимы наряду с Рождеством и Крещением.
Чем именно примечателен День Василия и как лучше поздравлять родных и близких - читайте в материале УНИАН.
Кто такой Святой Василий
У христиан восточного обряда издавна почитают Святителя Василия Великого, часть мощей которого хранится в Почаевской Лавре на Тернопольщине. Подобно Святому Николаю, Василия считают чудотворцем из-за его способности к исцелению.
Василий Великий, по имеющимся данным, - ученый, автор кодекса монашеской жизни. Его также считают одним из трех каппадокийских отцов церкви.
14 января именины, кроме Василия, празднуют все, кто носит имя Григорий, Петр, Феодосий, Федот и Эмилия.
Как празднуют День Василия
Поскольку это глубоко религиозный праздник, обязательным атрибутом празднества должен быть поход в церковь. В этот день там проводят специальные службы. Кроме того, 14 января существует давняя традиция посевания, которое совершают дети. Для этого используют пшеницу и рожь.
Что касается запретов на Василия, то в этот день категорически нельзя давать деньги в долг. Это касается даже близких людей и родственников. Также нельзя перечислять деньги и решать любые вопросы, связанные с финансами. Кроме того, нельзя выносить из дома мусор.
Поздравления на Васильев день
Нехай у день твого святого,
Ангел сил додасть до всього,
Щоб життя не було сірим,
Хай додасть наснаги й віри,
Перемог на кожнім кроці,
Досягати без вагання,
З днем ангела Василя,
Прийми привітання!
***
Нехай в житті усе тобі, Василь,
Легко вдається, без зусиль,
Хай щастя наповнює дім,
Всі негаразди розвіються у дим
Нехай в душі любов живе,
Здоров'я Бог тобі дає,
Будь сильним і веселим ти
До мрії без перешкод іди!
***
Василь, вітаємо зі Святом!
Бажаєм радості та сил,
Кохання ніжного й достатку,
І жити довго - до сивин!
Хай Ангел завжди поруч буде,
Та береже тебе від зла!
Твій шлях, Василю, світлим буде,
Здоров’я й сил! П’ємо до дна!
***
Застелила білим снігом,
Землю хуртовина,
А святковий стіл накрила,
Біла скатертина.
В день зимовий гріють душу,
Теплі побажання,
Настрій свята в серці творять,
Щирі привітання!
В іменини ми бажаєм,
І щодня й щомиті,
Хай Василю помагає,
Ангел покровитель!
***
Ти, Василь, у нас боєць,
І в роботі молодець!
Люблять всі тебе дівчата,
Липнуть всі, немов ти м’ята,
Ти в нас гордий, не здаєшся,
На любов не піддаєшся!
Хай завжди тобі везе,
І в житті буде усе!